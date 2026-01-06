David Uclés gana el Premio Nadal 2026 con la novela 'La ciudad de las luces muertas'

El escritor jienense David Uclés ha ganado este martes la 82ª edición del Premio Nadal de novela, dotado con 30.000 euros, por la obra 'La ciudad de las luces muertas', una novela metaliteraria ambientada en la Barcelona de posguerra que llegará a las librerías, publicada por Destino, el próximo día 4 de febrero.

'La península de las casas vacías', el fenómeno editorial español de los últimos dos años, cuenta con más de 260.000 ejemplares vendidos, aunque fue rechazada por todas las editoriales donde la presentó porque hablaba de la Guerra Civil desde el realismo mágico. No obstante, gracias a este título su nombre lleva muchos meses en las listas de los libros más vendidos, con más de una docena de traducciones y un acuerdo para la creación de una serie.

Asistentes a la ceremonia

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun y la consellera de Cultura, Sònia Hernández y el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras han asistido este martes a la edición de la tradicional velada literaria del Premio Nadal en el hotel Palace de la capital catalana que ha reunido a unos 380 invitados.

Al encuentro también han asistido el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí; la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Maria Eugènia Gay; el expresidente de la Generalitat José Montilla, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé.

También han acudido a la gala autores como Najat el Hachmi, Laia Aguilar, Lluis Foix y Xavier Pla, entre muchos otros.

Los finalistas del Premio Nadal

El Premio Nadal, dotado con 30.000 euros, ha recibido en esta edición un récord de 1.207 obras, según ha comunicado la editorial Destino, y el jurado está conformado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y el editor Emili Rosales.

De todas las novelas recibidas, el jurado ha seleccionado cinco finalistas: 'Edoardo C.', de Alba Ramírez Roeznillo; 'El agente de África', de Marius de Montenoir (seudónimo); 'Ruge otro día estival', de Oriol Arce (seudónimo); 'Las urracas', de Paula Gil, y 'La Musique', de Clara Schumann (seudónimo).

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.