Frases originales para felicitar el año nuevo por Whatsapp: ¡Feliz 2026!

Si buscas inspiración para felicitar a tus amigos y seres queridos, ¡estás en el lugar adecuado! 2025 llega a su fin y todo el mundo (admitámoslo) está buscando alguna frase bonita y emotiva para enviar a sus contactos y allegados a través de sus dispositivos móviles. Ciertamente, ¡estas felicitaciones electrónicas son parte ya de la tradición navideña!

Aquí tienes una selección de frases originales genéricas para WhatsApp:

Cierra los ojos, recuerda todos los momentos que te hicieron sonreír en 2025 y olvida lo demás. Que esas sonrisas se multipliquen por mil este 2026. ¡Feliz Año Nuevo!

Te deseo un año lleno de felicidad, amor y aventuras inesperadas. Y si no, que al menos tengas chocolate, café y risas interminables.

Que el nuevo año no te deje sin razones para soñar, sin momentos para reír y sin gente que te haga sentir especial. ¡Feliz 2026!

Un brindis por ti, por mí y por todos los que hacen que la vida sea más bonita. Que el 2026 venga cargado de momentos que recordaremos para siempre.

Que el próximo año sea como un viaje: lleno de paisajes inesperados, experiencias únicas y recuerdos inolvidables. ¡Feliz 2026!

Que el 2026 te traiga más risas que preocupaciones y más abrazos que mensajes pendientes. ¡Feliz Año Nuevo!

Nuevo año, nuevas aventuras, nuevos sueños… y siempre la misma buena compañía. ¡Feliz 2026!

Que cada día de 2026 tenga un motivo para sonreír, un momento para recordar y una sorpresa que celebrar.

Gracias por ser parte de mi vida en 2025. Que el 2026 nos regale nuevas historias para recordar juntos.

Recuerda añadir algún emoticono y darle tu toque personal. Además, puedes añadir algún meme o imagen de las que tienes a tu disposición dentro de la propia herramienta. Lo más importante es acordarse de esa persona especial y transmitirle tus emociones: en muchos casos, el mensaje en sí es lo de menos.

Otras ideas originales para felicitar el año nuevo

No solo puedes enviar frases, también puedes aprovechar los recursos disponibles y enviar mensajes aún más personalizados y bonitos. A continuación te detallamos algunas ideas para complementar la felicitación y hacerla aún más original y personal:

Busca en tu carrete de fotos una imagen divertida o emotiva (puede ser tuya, de tu familia, de tu grupo de amigos, etc.) y crea un meme con una de las frases anteriores o un sticker.

Crea un vídeo navideño felicitando a esa persona o personas. Puedes vestirte de forma navideña, hacer un brindis o reproducir algunas de las frases anteriores.

Si te apasiona la lectura, puedes buscar una cita de un libro que te guste y compartirla con esas personas especiales.

