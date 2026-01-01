Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Llega a los cines 'Abuela Tremenda', la esperada comedia familiar protagonizada por Toni Acosta y Elena Irureta

La nueva película de Ana Vázquez se estrena en cines coincidiendo con el nuevo año. La comedia familiar se convierte así en la ópera prima de la directora madrileña y una nueva apuesta de Atresmedia Cine.

Abuela tremenda, la nueva película de Atresmedia

'Abuela Tremenda', una comedia que refleja la diferencia generacional | Antena 3 Noticias

Con el Año Nuevo llega a la cartelera 'Abuela Tremenda'. La película se estrena este 1 de enero de 2026 y además supone el debut como directora de Ana Vázquez, cineasta conocida por sus papeles en las series 'Élite', u 'Olympo'.

El largometraje cuenta con tres protagonistas de excepción como son Elena Irureta (ampliamente galardonada por 'Patria'), Toni Acosta (reconocida por la saga 'Padre No Hay Más Que Uno'), y Carla Pastor ('La sospecha de Sofía').

En palabras de la propia directora, se trata de un trabajo lleno "de luz, diversión y amor" que pretende llenar los corazones de las familias en estas fiestas navideñas. Ana Vázquez ha querido aprovechar la oportunidad que le brindaba este guion "de unir a tres generaciones de mujeres, abuela, hija y nieta, normalmente separadas por ideas distintas de la vida". La cineasta se declara fan incondicional de "las comedias para niños que mezclan aventuras, slapstick y algo de conflicto social", cuestiones que aborda 'Abuela Tremenda'.

La trama gira en torno a una abuela un tanto atípica, un alma libre que se mete siempre en líos, que junto a su familia enfrenta situaciones entrañables y llenas de diversión al mismo tiempo, desde una cierta incorrección ochentera. Enfrente tiene a su hija, "una madre soltera, superada por la circunstancias, con un trabajo que no le gusta pero que no puede abandonar", tal y como describe a su personaje la actriz Toni Acosta.

Enriquecen aún más el reparto Carlos Serrano ('Sin cobertura'), Santiago Alverú ('Reina Roja'), Gorka Aguinagalde ('El cuarto pasajero'), Kandido Uranga ('Hil Kampaiak'), Esperanza Elipe ('Camera Café: la película'), Ramón Ibarra ('El hombre de las mil caras') y los niños Darío Moncloa, Adrián Gámiz y Sofía González.

A George Clooney se le ha concedido la ciudadanía francesa, junto con su esposa Amal Clooney y a sus dos hijos, según un decreto oficial publicado en el diario oficial del gobierno francés, el equivalente al BOE español.

