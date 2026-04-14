Cuándo es el Día de la Madre este 2026 en España

Mayo siempre ha sido un mes especial para los cristianos, ya que está dedicado a la Virgen María. Antiguamente, el primer domingo de este mes se celebraba la Maternidad divina de María, y de esa tradición, surgió la elección de esta fecha para honrar a las madres en nuestro país.

El Día de la Madre 2026 es una oportunidad perfecta para reconocer su amor, su esfuerzo diario y la entrega incondicional que muestran cada día. También es una jornada ideal para expresarles nuestro cariño de forma sincera y significativa.

Cuándo es el Día de la Madre 2026

Como norma general, el Día de la Madre en España se celebra el primer domingo del mes de mayo. Es decir, el Día de la Madre 2026 es el domingo 3 de mayo.

Además, es una jornada muy especial porque es el mismo fin de semana que el Día del Trabajador, el viernes 1 de mayo, que también es festivo, convirtiéndose así en uno de los puentes más esperados después de Semana Santa.

Día de la Madre: ¿qué planes puedes hacer?

Lo importante del Día de la Madre no es tanto regalar, sino compartir tiempo de calidad y demostrarle lo mucho que significa para ti. A continuación, te dejamos seis ideas que puedes hacer con tu mamá el domingo 3 de mayo de 2026:

Desayuno o brunch especial : prepara o reserva en alguna cafetería con encanto un desayuno repleto de sus comidas favoritas: tortitas, tostadas con aguacate, donuts, café… ¡A disfrutar del comienzo del día!

: prepara o reserva en alguna cafetería con encanto un desayuno repleto de sus comidas favoritas: tortitas, tostadas con aguacate, donuts, café… ¡A disfrutar del comienzo del día! Salida al aire libre : un paseo por su parque preferido, una visita a un jardín botánico o una excursión corta a un pueblo bonito pueden ser momentos perfectos para compartir con tu madre el domingo 3 de mayo.

: un paseo por su parque preferido, una visita a un jardín botánico o una excursión corta a un pueblo bonito pueden ser momentos perfectos para compartir con tu madre el domingo 3 de mayo. Tarde de relax en casa : organiza una sesión de películas, juegos de mesa o manualidades, según sean sus gustos, acompañada de sus snacks y bebidas favoritas.

: organiza una sesión de películas, juegos de mesa o manualidades, según sean sus gustos, acompañada de sus snacks y bebidas favoritas. Regalo con significado : sorpréndela con un detalle personalizado, como un cupón hecho por ti, una carta escrita a mano o un marco de fotos vuestras.

: sorpréndela con un detalle personalizado, como un cupón hecho por ti, una carta escrita a mano o un marco de fotos vuestras. Escapada corta : aprovecha el puente para disfrutar con tu madre de unos días en la naturaleza, cerca de la playa o la montaña. Desconectaréis, os relajaréis y crearéis recuerdos muy bonitos.

: aprovecha el puente para disfrutar con tu madre de unos días en la naturaleza, cerca de la playa o la montaña. Desconectaréis, os relajaréis y crearéis recuerdos muy bonitos. Tarde cultural: visitar museos, exposiciones, ir al teatro o a un concierto puede ser un plan diferente que seguro que le encanta si valora el arte y la cultura.

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