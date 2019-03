Comienza el casting de músicos callejeros de Madrid para buscar los mejores talentos

Hasta el próximo miércoles, la Casa de Cultura de Conde Duque albergará el casting de músicos callejeros de Madrid. Bajo la atenta mirada de dos profesionales del ámbito musical y un secretario municipal, los artistas se juegan el obtener una autorización que les permita actuar en calles y espacios públicos del distrito de Centro.

"No les he visto duros, han sido muy cordiales", ha asegurado Jaime, uno de los músicos participantes en el casting, minutos después de tocar un "blues" para los jueces y sentirse "como en un Operación Triunfo de la calle". El músico se muestra satisfecho, porque ya no vendrán "los del Este" a "fastidiar" y porque la regulación permitirá que haya respeto.

Esta regulación prohíbe superar los límites de los niveles sonoros establecidos en la ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica del Ayuntamiento. De esta forma los músicos no podrán actuar en los espacios denominados de Contaminación Acústica Alta, en los viales cuya anchura no supere los siete metros, en el acceso a las viviendas, locales o puntos de visión de los escaparates.

También tendrán que mantener una distancia mínima entre ellos no inferior a 75 metros lineales. Además, no podrán actuar durante la siesta, entre las 15.00 y las 17.00 horas, y nunca más allá de las diez de la noche excepto entre junio y septiembre, meses en los que se les permitirá actuar hasta las 23.00 horas.