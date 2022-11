El chascarrillo de Matías Prats con la camiseta de 'Ponle Freno' que "abriga un montón"

Este domingo se celebra en Madrid una nueva edición de la carrera 'Ponle Freno', la mayor acción social impulsada por esta casa, Atresmedia, con la colaboración de su socio estratégico 'Fundación AXA'. La recaudación integra se destinará a ayudar a las víctimas de los accidentes de tráfico.

Matías Prats haciendo una vez más gala de su buen sentido del humor, ha animado a todo el mundo a que se anime a la carrera y ha asegurado que no va a llover. “Me dicen que no va a llover, que la mañana tendrá una temperatura agradable para correr y la camiseta abriga un montón”, ha señalado entre risas.

El objetivo de la carrera siempre es recaudar fondos para el Hospital de Parapléjicos de Toledo, más de 1 millón de euros destinados a proyectos. Por ejemplo, Soledad fue atropellada este año al cruzar un paso de peatones.

"Me arrolló, recuerdo las vueltas... lo recuerdo todo", explica. A Carlos se le fue la moto en Mallorca: "Choqué contra un guardarraíl", Juan también fue otra víctima, en su caso él volvía de fiesta sin el cinturón de seguridad puesto: "Lo siguiente que recuerdo es levantarme en el hospital, no te entra en la cabeza el pensar que me voy a quedar así", nos cuenta.

