Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

'Cáscara de Nuez'

'Cáscara de Nuez', el documental de Miguel Ángel Tobías en el que cruza a vela el Atlántico junto a 11 desconocidos

Miguel Ángel Tobías lleva el Atlántico a la gran pantalla con 'Cáscara de Nuez', su último documental. Una travesía a vela desde España hasta América junto a 11 desconocidos que pusieron sus límites físicos y emocionales a prueba en mitad del océano.

documental 2

11 desconocidos, ninguno marinero, cruzan en un velero el Atlántico | Noticias

Publicidad

Ángel Pinto
Publicado:

20 años detrás de un sueño, cruzar el Atlántico en un pequeño barco de vela, y finalmente pudo hacerse realidad. Miguel Angel Tobías, director del documental 'Cáscara de nuez' nos resalta que lo "maravilloso es poder compartir con otra gente y hacer que tu sueño se convierta en el sueño de otros".

La tripulación fue elegida de una forma muy peculiar. Tobías nos cuenta que "durante dos meses a las 11 primeras personas que me encuentre en la vida y que yo sienta que tienen que estar en el viaje se lo diré". No se conocían entre ellos y además no habían navegado nunca.

Los 11 elegidos tenían entre 17 y 80 años. Juanjo es el mayor. Juanjo Zarate nos cuenta que "en la vida no hay que tener ni miedo, ni pereza ". Entre todos sólo había un marino profesional, el Capitán. La aventura fue un experimento social. El viaje duró 32 días con tifones, tormentas, averías, orcas.

Ante la pregunta de si repetirían la experiencia todos dijeron que no. Todos reconocen que los 11 desconocidos ahora son una familia. Y a todos esa aventura les ha cambiado la vida.

Hay viajes que se hacen con los pies y otros que se hacen con el alma. Este lunes se presentó en Madrid la película 'Cáscara de Nuez', el último documental de Miguel Ángel Tobías, director y productor. Es el resultado de una travesía a vela desde España hasta América junto a 11 desconocidos que pusieron sus límites físicos y emocionales a prueba en mitad del océano.

"Es lo más duro que he hecho en mi vida" nos cuenta a Antena 3, un Miguel Ángel Tobías que ha estado en diferentes conflictos a lo largo de todo el mundo y en varios lugares inhóspitos del planeta. A los pocos días de zarpar la sensación de mareo continuo les llevó a comer sólo una vez al día y casi no tener ganas de beber agua. Eso, unido a la dureza del reto en sí y la incapacidad para dormir en un barco con camarotes para sólo 6 personas y en un constante movimiento debido al oleaje que les ha llevado apenas a descansar.

Les ha transformado la vida, eso sí. Les ha hecho estar más pendientes de su interior y mantener conversaciones profundas de temas tan diversos como la vida o la amistad, como la que han forjado estos 11 desconocidos que partieron de Lanzarote sin conocerse y como dicen han llegado a Martinica, bajo el grito de... ¡América! fundiéndose en un fraternal abrazo, porque ahora se consideran 11 hermanos a los que les ha cambiado la vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Brais Lorenzo, premio World Press Photo en Europa: "Es un orgullo haber recibido este premio trabajando en mi tierra"

Fotografía realizada en Cualedro (Ourense) por el fotógrafo español Brais Lorenzo, que fue reconocido este jueves con el World Press Photo

Publicidad

Cultura

documental 2

'Cáscara de Nuez', el documental de Miguel Ángel Tobías en el que cruza a vela el Atlántico junto a 11 desconocidos

Rosalía en su concierto en Madrid

La gira 'Lux' de Rosalía llega a Barcelona entre expectación y polémica

El escritor Eduardo Mendoza

Eduardo Mendoza lanza 'La intriga del funeral inconveniente' : "Hay que buscar la complicidad del lector"

La jueza ordena al Museo Nacional de Arte de Cataluña devolver las pinturas de Sijena
Sijena

Las pinturas de Sijena deberán volver a Aragón en 56 semanas

La nena. La novia gitana 3
Atresplayer

ATRESPLAYER estrena 'La nena', la tercera entrega de la exitosa saga 'La Novia Gitana'

no son horas
CINE

Se estrena con éxito la 'familia Benetón + 2', la comedia de Atresmedia Cine con más bebés y más risas

La historia conduce a la familia Benetón a un viaje a África, donde los protagonistas se enfrentarán a diferentes situaciones cotidianas que pretenden conectar con el público más familiar.

Tu cara me suena 13ª
Programa

Tu cara me suena arrasa en el estreno de su 13ª temporada: 20,9% de cuota y 4,6 millones de espectadores únicos

Se ha convertido en el mejor estreno de un programa en la presente temporada.

Afrika Bambaataa

Muere Afrika Bambaataa, figura fundamental en el origen del hip hop, a los 68 años

Almodóvar, los Javis y Sorogoyen optan a la Palma de Oro en Cannes.

Almodóvar, los Javis y Sorogoyen hacen historia en Cannes: Tres películas españolas a la carrera por la Palma de Oro

Fotografía realizada en Cualedro (Ourense) por el fotógrafo español Brais Lorenzo, que fue reconocido este jueves con el World Press Photo

Brais Lorenzo, premio World Press Photo en Europa: "Es un orgullo haber recibido este premio trabajando en mi tierra"

Publicidad