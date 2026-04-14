'Cáscara de Nuez', el documental de Miguel Ángel Tobías en el que cruza a vela el Atlántico junto a 11 desconocidos

20 años detrás de un sueño, cruzar el Atlántico en un pequeño barco de vela, y finalmente pudo hacerse realidad. Miguel Angel Tobías, director del documental 'Cáscara de nuez' nos resalta que lo "maravilloso es poder compartir con otra gente y hacer que tu sueño se convierta en el sueño de otros".

La tripulación fue elegida de una forma muy peculiar. Tobías nos cuenta que "durante dos meses a las 11 primeras personas que me encuentre en la vida y que yo sienta que tienen que estar en el viaje se lo diré". No se conocían entre ellos y además no habían navegado nunca.

Los 11 elegidos tenían entre 17 y 80 años. Juanjo es el mayor. Juanjo Zarate nos cuenta que "en la vida no hay que tener ni miedo, ni pereza ". Entre todos sólo había un marino profesional, el Capitán. La aventura fue un experimento social. El viaje duró 32 días con tifones, tormentas, averías, orcas.

Ante la pregunta de si repetirían la experiencia todos dijeron que no. Todos reconocen que los 11 desconocidos ahora son una familia. Y a todos esa aventura les ha cambiado la vida.

Hay viajes que se hacen con los pies y otros que se hacen con el alma. Este lunes se presentó en Madrid la película 'Cáscara de Nuez', el último documental de Miguel Ángel Tobías, director y productor. Es el resultado de una travesía a vela desde España hasta América junto a 11 desconocidos que pusieron sus límites físicos y emocionales a prueba en mitad del océano.

"Es lo más duro que he hecho en mi vida" nos cuenta a Antena 3, un Miguel Ángel Tobías que ha estado en diferentes conflictos a lo largo de todo el mundo y en varios lugares inhóspitos del planeta. A los pocos días de zarpar la sensación de mareo continuo les llevó a comer sólo una vez al día y casi no tener ganas de beber agua. Eso, unido a la dureza del reto en sí y la incapacidad para dormir en un barco con camarotes para sólo 6 personas y en un constante movimiento debido al oleaje que les ha llevado apenas a descansar.

Les ha transformado la vida, eso sí. Les ha hecho estar más pendientes de su interior y mantener conversaciones profundas de temas tan diversos como la vida o la amistad, como la que han forjado estos 11 desconocidos que partieron de Lanzarote sin conocerse y como dicen han llegado a Martinica, bajo el grito de... ¡América! fundiéndose en un fraternal abrazo, porque ahora se consideran 11 hermanos a los que les ha cambiado la vida.

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