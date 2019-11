El cartel del Mad Cool 2020 suma a Faith No More, The Killers y Kings of Leon

El Mad Cool Festival 2020 ya tiene fecha y hora para sacar a la venta las entradas de su quinto aniversario: domingo, 1 de Diciembre, a las 12:00 horas. Entre tanto sigue anunciando artistas diariamente para su próxima edición, la quinta, que se celebrará del 8 al 12 de julio en el recinto de Valdebebas - IFEMA. Así, este miércoles es turno para Faith No More como nuevo cabeza de un cartel -para el 11 de julio- que esta semana ha confirmado ya a The Killers, Kings of Leon, Diplo o Major Lazer -el otro proyecto de Diplo-.

Así lo han anunciado desde la organización del multitudinario festival en sus redes sociales, que ya confirmó hace semanas otros pesos pesados como la compositora Taylor Swift, que ya cuenta con 10 premios Grammy a sus espaldas, o la rompedora Billie Eilish.

Procedentes de Las Vegas, The Killers son los responsables de canciones icónicas como 'Human' o 'Mr. Brightside' que llevarán a la quinta edición de este gran evento musical. También coronarán el cartel del Mad Cool 2020 los rockeros Kings of Leon, banda compuesta por los hermanos, Caleb, Nathan y Kared Followill y su primo Matthew Followill que lleva veinte años sobre los escenarios gracias a himnos como 'Sex on fire' o 'Use somebody'.

También se darán cita en esta nueva edición la banda de rock alternativo Pixies, el dúo norte americano Twenty One Pilots, los ingleses Alt-J y la cantante y compositora sueca de pop Top Love. Como novedad de esta nueva edición, pasará de seis a siete el número de escenarios que se distribuirán por el recinto. Este cartel ecléctico que contaba ya con Haim, Khalid, The Rapture, Paul Weller, Diplo, Richard Hawley o Deftones, entre otros muchos.

Esta es la lista de los artistas ya confirmados

MIÉRCOLES 8

Hinds

Natos y Waor

SFDK

Sports Team

Taylor Swift

Twenty One pilots

Wolf Alice

Yungblud

JUEVES 9

Anderson .Paak

Billie Eilish

Cage the Elephant

CCL

Deftones

Finneas

Foals

Four Tet

Octo Octa

Pale Waves

Refused

Sigrid

The Killers

VIERNES 10

Alt-J

Haim

Jamie Cullum

Nothing but Thieves

Richard Hawley

Tones and I

Tove Lo

Tycho

SÁBADO 11