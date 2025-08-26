Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Jennifer Lawrence recibirá el Premio Donostia 2025 en el Festival de San Sebastián

El Festival de San Sebastián reconoce la trayectoria de Jennifer Lawrence "una de las actrices más influyentes de nuestro tiempo", con un homenaje el 26 de septiembre en el Kursaal.

Jennifer Lawrence en la premiere en Londres de 'Gorri&oacute;n Rojo'

Jennifer Lawrence en la premiere en Londres de 'Gorrión Rojo'Gtres

El Festival de San Sebastián ha anunciado que Jennifer Lawrence será una de las galardonadas con el Premio Donostia en su 73ª edición. La ceremonia se celebrará el 26 de septiembre en el Auditorio Kursaal, en una gala previa a la proyección de su nueva película, "Die, My Love", que el certamen describe como “un punto de inflexión” en su carrera. Con este reconocimiento, Lawrence se convertirá en la artista más joven en recibir este premio honorífico.

El festival subraya el peso de su filmografía y la influencia que la intérprete ha ejercido en el cine contemporáneo, hasta definirla como "una de las actrices más influyentes de nuestro tiempo". Su nombre saltó a la primera línea con la saga "Los juegos del hambre" y consolidó prestigio con títulos como "El lado bueno de las cosas", por el que obtuvo el Oscar a la mejor actriz, "La gran estafa americana", "Dont Look Up" o "Joy".

Productora y riesgo creativo

Más allá de los papeles protagonistas, Lawrence impulsa historias desde Excellent Cadaver, la productora que cofundó en 2018 junto a Justine Ciarrocchi con la idea de "contar historias arriesgadas y que invitan a la reflexión".

Bajo ese sello han visto la luz "Causeway", "Sin malos rollos" y los documentales "Zurawski v. Texas" y "Bread & Roses". El primero se estrenó en 2024 en varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Los Ángeles, Austin y San Antonio, y aborda el impacto de las leyes antiaborto en Texas, con Lawrence como productora ejecutiva junto a Hillary Clinton.

"Die, My Love", estreno y reparto

El último proyecto de Excellent Cadaver es "Die, My Love", dirigida por Lynne Ramsay y protagonizada y producida por la propia Lawrence. En el reparto figuran Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek. Ambientada en la América rural, la cinta retrata a Grace, una escritora y joven madre atrapada entre el amor y la locura: un descenso emocional que deja a su pareja, Jackson, cada vez más preocupado e impotente.

Lawrence ha explicado en entrevistas cómo gestionó la exposición que trajo consigo el éxito global. "Perdió el control sobre su vida", admite al recordar aquellos años, y añade: "Entre el estreno de Los Juegos del Hambre y el Oscar me convertí en un producto tan grande que sentí que cada paso que daba era fruto de una gran, gran decisión de grupo". En 2019 se casó con el comerciante de arte Cooke Maroney y decidió apartarse temporalmente del cine. En febrero de 2022 nació su primer hijo y el 1 de abril llegó el segundo.

