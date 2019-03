Bon Jovi presenta su nuevo disco, 'What about now", y anuncia una gira mundial

Bon Jovi ha presentado su nuevo disco, 'What about now', que saldrá a la venta a finales de marzo, y ha anunciado su regreso a los escenarios en una gira mundial.

"Living on a prayer" se convirtió, según los críticos, en el mejor tema de rock de los años 80. Sonaba con fuerza y sobre el escenario, una joven banda de New Jersey buscaba el éxito, un éxito que no tardó en llegar,

Con el cambio de los tiempos, la banda estadounidense demostró que su heavy rock también sabía hablar de amor al rpesentar el tema 'These days'.

Después de un breve descanso, reaparecieron en el 2000 con 'It's my life', uno de los grandes éxitos de los últimos años. "Cuando una canción sale de la hoja de un cuaderno, cobra vida en el estudio, haces un disco ylo único que quieres, tu deseo, es compartirlo con la mayor gente posible", afirmaba Bon Jovi en el año 2000.

El nuevo sigle de la banda suena pausado y con una melodía country. Esta canción que está nominada a los globos de oro se incluirá dentro de su nuevo album "What about now". El disco verá la luz a finales de marzo.

El grupo, además, ha prometido una gira mundial. El tour será su regreso a los escenarios, aunque ellos prefieren decir que nunca se fueron.