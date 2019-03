Blue Jeans arranca una gira sobre ruedas que lo llevará por 31 ciudades

Blue Jeans visitará 31 ciudades de España a lo largo de un mes y medio, un viaje que le llevará a recorrer 5.000 kms, pero al escritor Blue Jeans estas cifras no le producen cansancio, sino una preocupación, no "poder ir a más sitios" para poder atender a todos sus lectores.

Tras el lanzamiento de "Algo tan sencillo como tuitear te quiero" (Planeta) el pasado mes de mayo, Francisco de Paula se embarca en una promoción de vértigo a bordo de un vehículo personalizado que ha sido presentado en la Feria del Libro de Madrid, donde ya lleva más de nueve jornadas de firmas, lo que le ha supuesto dedicar el libro a más de 1.000 personas.

Con la obra ya publicada en Argentina, Colombia y México, y a falta de que llegue a Chile y Perú en Julio, Blue Jeans pondrá dirección mañana a Salamanca, la segunda ciudad de esta gira "Blue on the road" que finalizará el 30 de junio en San Sebastián.

"Fíjate que vamos a sitios, pero me preocupan los chicos de los sitios a los que no voy porque por ejemplo no estaremos en Extremadura, y no sé el motivo, y tampoco Canarias, pero allí no vamos por es complicado ir con la furgoneta 'Bluejeaner'", explica el autor sevillano.

Junto al escritor, en esa furgoneta repleta también de esos corazones que nunca faltan en sus novelas, irá un conductor que hará las veces de 'road manager', y el 'youtuber' Omhglobalnews, que se encargará de grabar vídeos diarios sobre el viaje que se podrán ver a través del canal de Youtube del autor.

Pero en este viaje hay otros asuntos que le "preocupan", aunque le produzcan risas: "Todos los días me tendré que poner una ropa diferente, la maleta, los días de descanso, si los voy a pasar en la ciudad en que termine o no", destaca.

Eso sí, sorprendido por el vehículo que la editorial le "ha puesto". Ha exclamado:"¡es grande!"; lo que no faltará en su interior será el ordenador, porque se "tiene que poner a escribir".

Ha dicho: "También me voy a llevar libros atrasados porque tengo que ponerme al día con mucha lectura. Y, aparte, en los viajes que venga Esther (su pareja) pues estaré con ella porque nunca se nos acaban las conversaciones. Aburrirnos no nos vamos a aburrir, incluso a veces daré una cabezadita", ha añadido.

Aunque su gira ya comenzó hace días, y notando ya el cansancio, Francisco de Paula sólo tiene ganas de emprender el viaje porque, como puntualiza, "ojalá fuera siempre así". Y concluye: "Va a ser una experiencia más que llevarme y que nunca olvidaré".