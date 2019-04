Beyoncé se queda colgada en las alturas y tiene que ser 'rescatada' del escenario durante un concierto

EN POLONIA

La gran escenografía de la gira 'On the run 2' de Beyoncé fallaba este domingo en Varsovia. Uno de los escenarios móviles que se se eleva para subir a la cantante y facilitar la visibilidad desde las últimas filas falló y no volvió a bajar. La artista quedó colgada en las alturas. Para resolver la situación, el personal de la gira acudió con una gran escalera extensible. Con bastante dificultad y torpeza debido a su grandes tacones, Beyoncé consiguió bajar después de varios minutos. No le faltaron aplausos y ánimos de su fans desde la pista. Beyoncé estará en concierto en Barcelona el 11 de julio.