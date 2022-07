Beyoncé y el renacimiento de la música disco en su nuevo álbum 'Renaissance'

Beyoncé renace en su nuevo trabajo musical 'Reinaissance'. Esta vez, la diva del pop, vuelve con más fuerza que nunca. En la portada del disco podemos ver a la cantante montada a lomos de un caballo que brilla como una bola de espejos. Esto nos da una primera pista de las canciones que vamos a escuchar en su nuevo disco.

Beyoncé ha sorprendido a sus fans, no sin previo aviso, como sucedió con su quinto álbum, que publicó de manera totalmente inesperada en el diciembre de 2013. En este caso, los fans de Beyoncé ya estaban preparados para recibir su disco, porque a finales de junio la cantante, lanzó el primer adelanto del disco, 'Break My Soul', y poco después compartió la portada del mismo junto al listado de temas y una descripción del proceso creativo de las canciones. "Hacer este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento aterrador para el mundo. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que poco más se movía. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicio. Un lugar para estar libre de perfeccionismo y pensamiento excesivo. Un lugar para gritar, soltar, sentir libertad. Fue un hermoso viaje de exploración. Espero que encontréis alegría en esta música. Espero que os inspire a soltaros y sentiros tan únicos, fuertes y sexys como sois", explicaba 'Queen B', como sus fans la llaman.

La pista de baile más glamurosa que nunca

La portada del disco es un buen reflejo de lo que podemos escuchar en él. Música que nos evoca a pistas de baile de los ochenta y con melodías que se mezclan con ritmos de reguetón. También podemos apreciar sintetizadores agresivos y timbres oscuros, como demuestran 'Energy, Thique' o 'All Up In Your Mind'.

Este disco y sus canciones, es solo el "primer acto" de un proyecto que formará una trilogía. La cantante ha declarado que 'Reinaissance', y los dos álbumes que le siguen, han sido compuestos y grabados durante tres años, desde el inicio de la pandemia. Si hay algo que caracteriza a estas composiciones, es la libertad creativa como una de sus principales aspiraciones.

[[H3:`Reinaissance´ fue filtrado antes de su publicación]]

El lanzamiento de 'Renaissance' estaba previsto para este viernes, pero varias tiendas europeas lo pusieron a la venta por error el jueves.