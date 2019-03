Beatles inéditos en "Magical Mystery Tour"

UNA PELÍCULA QUE INCLUYE ESCENAS NUNCA VISTAS DE LA BANDA

Hace 45 años 'Los Beatles' estrenaron la película 'Magical Mystery Tour'. Estaban en uno de sus mejores momentos pero el resultado fue un desastre que no gustó ni a la crítica, ni al público. Tenía poca calidad cinematográfica pero incluía grandes temas como 'All you need is love' o 'Pennny Lane'.