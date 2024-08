La exnovia de Matthew Perry duda de la causa de su muerte por su pánico a las agujas: "Mueres al usarlas"

Kayti Edwards, exnovia y exasistente de Matthew Perry, ha puesto en duda la causa de la muerte del famoso actor, quien falleció en octubre de 2023 debido a los efectos de una sobredosis de ketamina. En declaraciones al periódico británico 'The Mirror', Edwards señala que no cree la versión oficial del fallecimiento, argumentando que Perry le tenía pánico a las agujas, por lo que le resulta difícil pensar que él permitiera ser inyectado repetidamente con la droga.

Edwards, quien salió con Perry en 2006 y trabajó como su asistente durante menos de un año en 2011, destacó que Perry siempre evitó las agujas debido a una fobia que incluso le impedía hacerse tatuajes. En sus declaraciones, destacó los problemas del actor con las drogas: "A menudo lo veía muy drogado y consumiendo muchas drogas diferentes. Yo siempre tenía mucho miedo y le decía que tenía que dejar de mezclar todas estas cosas, diciéndole: 'Te vas a morir'". No obstante, también asegura que el actor era consciente del peligro que representaban las drogas inyectables y que le solía solía responder: "Solo mueres cuando usas agujas… y yo nunca, nunca, nunca haría eso".

La muerte del actor, conocido por su papel de Chandler Bing en 'Friends', fue atribuida a un ahogamiento accidental provocado por los efectos de la ketamina, la cual le habría hecho perder el conocimiento mientras estaba en su jacuzzi. No obstante, Edwards ha manifestado que desde el momento en el que se entero de la muerte del actor, dudó sobre las circunstancias de su muerte, especialmente después de enterarse de que fue su asistente, Kenneth Iwamasa, quien presuntamente le administró la dosis. "Cuando escuché que dejó que su asistente lo hiciera, simplemente no pude entenderlo, especialmente porque no tenía formación médica", señaló Edwards. Además la exasistente también cuestionó el comportamiento de Iwamasa: "¿Por qué el asistente le inyectó todas esas drogas y se fue? Siempre me quedaba con Matthew si estaba tomando drogas porque no quería que sufriera una sobredosis ni que le pasara nada. Podía llamar al 911, pero ¿por qué no estaba su asistente allí?".

Iwamasa se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte del actor, lo que podría llevarle hasta 25 años de prisión y más tarde, se supo que las últimas palabras de Perry fueron pidiéndole a su asistente que le inyectara "algo más grande". Sin embargo, Edwards insiste en que aún hay incógnitas sin resolver en torno a la muerte de Perry. "Si le hubieran inyectado una gran cantidad de ketamina, habría habido una aguja y restos de la droga en la casa. ¿Adónde fue todo?", cuestionó.

El caso ha vuelto a ser noticia en los últimos días tras la acusación de cinco personas por suministrar o administrar la droga que causó la muerte de Perry. Entre los acusados se encuentra Jasveen Sangha, apodada la 'Reina de la ketamina, quien supuestamente se refería a Perry como 'Chandler'. Dos médicos también están implicados en el caso; uno de ellos, Mark Chávez, se declaró culpable de conspiración para distribuir la droga, mientras que el otro, Salvador Plascencia, aún no ha presentado declaración.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com