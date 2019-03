Angy encuentra su estilo musical en su nuevo disco, 'Drama Queen'

Nos ponemos frente a Angy. Es tan polifacética, que no sabemos si pedirle que imite, que participe en un concurso, que nos haga una escena o que nos cante.

Ella nos ayuda: "La verdad es que me encanta actuar, me encanta cantar, hago todo lo que me den, pero ahora... cantar".



Escuchamos entonces. 'Toyboy', el primer tema de su nuevo disco. Tras dar algún tumbo musical, empieza a encontrar por fin, su estilo: "Nunca he tenido un estilo definido. Dicen que Angy tiene mucha personalidad. "Sí, pero... ¿qué personalidad? A ver cómo lo explico.... Y sinceramente, creo que este disco ya es más mi estilo".

Ha encontrado tambien su idioma. 'Drama Queen', su nuevo disco tiene 13 temas y son todos en inglés: "Yo siempre he tenido claro que quería cantar en inglés porque es un idioma universal".



Y en su nuevo videoclip, un hueco para la nostalgia: ahí está junto a ella Maxi Iglesias, un guiño para los que se engancharon a ella en los pasillos del instituto de 'Física o química'.