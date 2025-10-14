Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere a los 51 años el cantante D’Angelo tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas

El cantante estadounidense fallece tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas.

D'Angelo

D'AngeloGetty

Ángel Granero
Publicado:

El mundo de la música llora la pérdida de D’Angelo, icono del neo-soul y ganador de varios premios Grammy, que ha fallecido este martes a los 51 años a causa de un cáncer de páncreas.

Michael Eugene Archer, nombre real del artista, irrumpió en los años 90 con un sonido que transformó el soul y el R&B. Su álbum debut, Brown Sugar (1995), marcó un antes y un después al fusionar las raíces del soul clásico con influencias del hip-hop y el funk. El disco alcanzó el estatus de platino y permaneció más de un año en la lista Billboard 200, consolidando su posición como una de las voces más prometedoras de su generación.

Trayectoria

En el año 2000, D’Angelo lanzó Voodoo, considerado una obra maestra del género. El álbum debutó en el número uno de Billboard, vendió más de 300.000 copias en su primera semana y le valió el Grammy al Mejor Álbum de R&B. El tema Untitled (How Does It Feel) y su video musical, de una fuerte carga sensual, se convirtieron en parte de la cultura popular.

Sin embargo, la fama trajo consigo una etapa complicada. Problemas personales y el abuso de alcohol lo alejaron de los escenarios durante años. Durante ese tiempo colaboró con artistas como Snoop Dogg, Lauryn Hill y The Roots, manteniendo su influencia viva en la escena musical.

El regreso con Black Messiah

Catorce años después de su último trabajo, D’Angelo volvió con Black Messiah (2014). El disco fue aclamado por la crítica y debutó en el número cinco del Billboard 200. Con su banda The Vanguard, el artista recuperó la esencia de su sonido, cargado de espiritualidad, funk y mensaje social.

Legado y despedida

A lo largo de su carrera, D’Angelo obtuvo cuatro premios Grammy y dejó un legado que trasciende generaciones. Su estilo íntimo, su voz aterciopelada y su honestidad artística lo convirtieron en un referente del soul contemporáneo.

.

