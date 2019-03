All you need is Beatles

Con la canción 'Love me do' comenzaba hace más de 50 años la historia de un grupo que lo cambió todo. El cantante Coque Malla, nos cuenta: "Los Beatles lo fueron todo, desde entonces no hay por donde escaparse".

Rubén Pozo, ex-componente del grupo 'Pereza' está de acuerdo: "Todos caminamos por la senda que ellos abrieron"

Grupos consagrados y emergentes españoles se reunieron anoche para recordar que sus canciones no envejecen. "Se juntó una combinación de talento y de energía tan grande que eso solo puede trascender y sonar atemporal", nos dice Russian Red.

Y es que cuando un tema es bueno, no importa qué ropa le pongas.

Miss Caffeina, Sidonie, Coque Malla, Marlango.... todos fueron los Beatles anoche, pero ninguno lo hacía por primera vez, como dice Leonor Watling: "Igual que un actor no le puede tener miedo a Shakespeare, no le puedes tener miedo a una canción de los Beatles"

Y así, sin miedo, repasaron sus temas favoritos..50 años despues de que ese primer disco nos descubriera que todo lo que necesitamos es escuchar a los Beatles.