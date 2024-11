Una rosa única en el mundo, descubierta casi por casualidad

Carmen Martínez lleva 38 en el mundo de la investigación en viticultura, recuperando vides de Galicia y de otros puntos de España, estudiándolas e introduciéndolas en el mercado. Pero hace 7 años, una anécdota peculiar le hizo querer ampliar sus estudios.

"En 2017 fuimos a un congreso mundial a Bulgaria", explica la bióloga e investigadora de la Misión Biológica, "en una acera vi un rosal lleno de flores, lo olí y me vino a la mente un recuerdo olfativo de cuando era pequeña, a Asturias, a mi casa asturiana", recuerda Carmen. Le recordó a la intensidad de aquel olor, aunque este no era exactamente el del rosal de la casa de su infancia. En aquellos días no le dio mayor importancia.

Al cabo de unas semanas empezó a investigar y descubrió que en España no había estudios sobre rosas antiguas: "Pude comprobar que en el siglo XIX había más de cien tipos de rosas antiguas en Europa, pero en 1867 llegan las de China, de colores, que florecen todo el año, y es entonces cuando los horticultores de aquella época empiezan a hacer cruzamientos". De este modo, se empezó a dejar a un lado la rosa europea, la de mayor olor, para dejar más espacio a las rosas modernas, las que nos encontramos hoy en día en floristerías, jardines, que nacen todo el año y que tienen diversos colores. Pero, claro, no huelen como las europeas, hace hincapié la investigadora.

Una vez empezaron con el estudio de la rosa, fueron conscientes de que solo quedaba un ejemplar en Asturias. "Extrajimos su ADN y lo mandamos a analizar a Francia", explica. El resultado: "Esta rosa es única, no hay ninguna que se le parezca". De hecho, estaríamos posiblemente ante un cruce de otras dos rosas: la centifolia, de Francia, y la gallica, de Grecia. La primera, de perfumes y la segunda medicinal. A esta rosa antigua la han bautizado como Narcea.

Esta rosa es tan única que se ha convertido en la tercera del mundo para perfumes. La primera es la centifolia, de Grass (Francia, conocida por ser la de Channel) y luego está la damascena, de Bulgaria. La Narcea es la tercera, pero es todavía más especial: "Es la única de las tres con sello de protección europeo".

Al partir de un ejemplar, quisieron ampliar su cultivo. En estos momentos colaboran con compañeros que establecieron una técnica de multiplicación in vitro para la rosa. Esto les permite multiplicar en grandes cantidades las rosas. En estos momentos tienen más de 400 rosales plantados, pero ampliarán en diciembre con habitantes y propietarios asturianos. "Es una buena alternativa de cultivo para las zonas más castigadas por la despoblación", relata la investigadora.

Su idea es, además, plantar y procesar la rosa en el mismo lugar, extrayendo también in situ el aceite esencial. "Según pasan los minutos desde que la cortas va perdiendo facultades y aroma, así que tienen que cultivarse cerca de donde se va a procesar", explica Martínez.

Y, la pregunta del millón: ¿En qué perfume podemos oler el aroma de la rosa Narcea? Pues, de momento, en ninguno. Hay distintas multinacionales interesadas, pero también contratos de confidencialidad. Lo que se tenga que saber, se sabrá.

Martínez está muy contenta con el trabajo realizado. "Ni por el más remoto imaginamos llegar donde estamos", explica. Y es que han recibido el Premio de Innovación y Sostenibilidad de la Academia del Perfume, así como el Premio de Transferencia y Emprendimiento del CSIC. Reconoce que el trabajo no fue "nada fácil" y todavía queda mucho por hacer: "Hemos hecho muchas extracciones, tenemos muchos datos, así que estamos todavía decidiendo cómo trabajaremos".

