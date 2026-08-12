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¿Qué ocurrirá durante el eclipse total? Un astrofísico explica por qué el 100% lo cambia todo: "La noche va a ser real"

Javier Armentia recuerda que solo en la franja de totalidad se podrá mirar al Sol sin gafas durante el momento exacto del eclipse

Eclipse solar total 2026

entrevista | Imagen creada con IA

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Jaime Álvarez
Publicado:

La expectación a tan solo unas horas del eclipse total solo va en aumento. En una entrevista en Antena 3 Noticias, el astrofísico y divulgador científico Javier Armentia ha explicado por qué este fenómeno será tan especial y qué podrán observar quienes se encuentren en la franja de totalidad.

De acuerdo con Armentia, en esa zona “la noche va a ser real” y será posible ver la corona solar, la atmósfera exterior del Sol que normalmente queda oculta por el brillo del disco solar. Se trata de un espectáculo que, según explica, no se veía desde hace más de un siglo en buena parte de la Península.

Durante la fase parcial, la Luna irá cubriendo poco a poco el disco solar y la luz se reducirá de forma progresiva. Sin embargo, el momento realmente excepcional llegará cuando la Luna tape al sol por completo. Entonces, el cielo se oscurecerá de manera repentina y podrán verse algunos astros, como Venus, e incluso estrellas próximas al Sol.

Diferencia entre el 99% y el 100%

El astrofísico ha insistido en que la diferencia entre ver el eclipse al 99% y verlo al 100% es enorme. Aunque pueda parecer una diferencia mínima, solo en los lugares donde el eclipse sea total se podrá vivir la oscuridad completa y observar directamente la corona solar.

Armentia también ha recordado que las gafas especiales serán imprescindibles durante toda la fase parcial del eclipse. Solo quienes estén dentro de la franja de totalidad podrán retirárselas durante el breve instante en el que el Sol quede completamente cubierto por la Luna.

Por eso, muchos ciudadanos se han desplazado a las zonas donde el eclipse podrá verse al 100%. En localidades situadas dentro de esa franja, como Lerín, en Navarra, se espera la llegada de miles de personas para participar en actividades organizadas y observar un fenómeno que no se repetirá fácilmente.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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Un eclipse solar total en una imagen de archivo.

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