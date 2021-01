¿Qué es la 'aphantasia' y por qué impide visualizar imágenes en la mente?

La 'aphantasia' es la condición por la que una persona no es capaz de crear imágenes mentales y visualizarlas, tan solo puede percibirlas por los sentidos. Afecta a algo menos del 3% de la población y muchos de los que la padecen tardan varios años en darse cuenta.

Así pues, si una persona con 'aphantasia' cierra los ojos e intenta imaginar algo (un ser querido, un paisaje, una fotografía...) su mente no podrá visualizarlo, a pesar de que vea perfectamente con los ojos abiertos. Tampoco saben lo que es soñar ni tener pesadillas.

El motivo según concluyen estudios de varias universidades de prestigio de todo el mundo, se basa en que las personas con 'aphantasia' no crean patrones visuales, como si se tratara de una ceguera parcial en la que el ojo ve hacia fuera pero no es capaz de transmitírselo al cerebro, que no crea la imagen.

Para llegar a esta conclusión, la Universidad de Chicago tuvo que analizar foros donde las personas con 'aphantasia' contaban sus experiencias. De esta forma lograron detectar a más de 60 personas con esta condición y pudieron realizar el estudio y comparación pertinentes.

El estudio se produce en un momento en el que la ciencia arrima el hombro para agilizar el proceso de vacunación contra el coronavirus en todo el mundo.