La nitisinona y su capacidad de hacer tóxica tu sangre para acabar con los mosquitos

Alguien dijo alguna vez que "los mosquitos son como la familia, pueden ser molestos, pero llevan tu sangre". Así es, por pequeños que parezcan, son verdadero incordio y, si se lo proponen, siempre se salen con la suya y te dejan un mordisco de recuerdo.

Lo normal es que esa picadura no pase de ser una simple molestia con una marca rojiza e incluso hinchada en tu piel. Pero hay ocasiones en las que esa picadura se convierte en una fuente de infecciones para el que la recibe. Estos insectos son responsables de transmitir algunas enfermedades graves, como la malaria, el dengue, el zika o el virus del Nilo.

En algunas zonas estas picaduras, además de molestas, pueden suponer una amenaza para la salud pública. De ahí la importancia de un descubrimiento que se ha conocido de forma casual. Un estudio de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) publicado en 'Science Translational Medicine' ha identificado un medicamento que es capaz de convertir en tóxica para estos bichos la sangre humana. Se trata de la nitisinona.

Para indagar en este descubrimiento, desde la Newsletter de Antena 3 Noticias nos hemos puesto en contacto con Inmaculada Castillo, responsable de proyectos colegiados del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM).

"La nitisinona es un fármaco que está indicado para el tratamiento de dos enfermedades hereditarias raras que son metabolopatías. A día de hoy, la nitisinona es un medicamento de uso hospitalario, es decir, no está disponible en las farmacias comunitarias y actúa inhibiendo las encimas clave de manera que no se producen los metabolitos tóxicos en pacientes con estas enfermedades" nos explica Castillo.

Los investigadores descubrieron que cuando los pacientes toman nitisinona, su sangre se vuelve mortal para los mosquitos y esto podría ayudar a controlar enfermedades como la malaria. Cuando los mosquitos ingieren sangre que contiene nitisinona, el medicamento también bloquea esta enzima crucial, la HPPD, en sus cuerpos por lo que no pueden digerir de forma correcta nuestra sangre y provoca una muerte rápida.

Cierto es que se trata de una puerta abierta a la investigación, aunque como advierte Castillo, hay que diferenciar entre "el efecto repelente y el efecto insecticida. La nitisinona no repele, es insecticida". Es decir, este fármaco no evita que te lleves la picadura y que, por lo tanto, puedas ser infectado con alguna enfermedad. De ahí que nuestra experta se plantee que "hay que evaluar la seguridad, porque es dar un medicamento a una persona sana con la intención de matar a un insecto porque no evita la picadura. No evitaría la transmisión de enfermedades, pero erradicaría de alguna manera el insecto o la plaga" y habría que valorar la eficacia y ver qué beneficios da erradicar según qué mosquitos.

Ventajas de la nitisinona sobre la ivermectina

Recuerda este fármaco a la ivermectina, que es "un fármaco que está autorizado como antiparasitario, tanto para humanos como para animales. Es efectivo para tratar infecciones provocadas por parásitos intestinales que se adquieren normalmente en países tropicales o como la infestación por ácaros que son responsables de la sarna. Lo que se ha visto es que es neurotóxico para el parásito en cuestión y con la ivermectina sí se han hecho investigaciones más amplias para el control de plagas", nos explica Castillo que insiste en que "respecto a la nitisinona, a día de hoy, no es un fármaco que tenga una indicación como antiparasitario".

Comparando la ivermectina con la nitisinona, lo que apreciaron los investigadores es que esta última tenía mejor rendimiento. Tiene una vida media en sangre humana mucho más larga que la de la ivermectina, por lo que su efecto contra el mosquito también es más prolongado. Sin embargo, aunque su eficacia parece superar a la de la ivermectina en ciertos aspectos, se necesitarán más estudios y ensayos en condiciones de campo para confirmar su viabilidad como una herramienta de control global. Su aplicación generalizada dependerá de la dosificación adecuada, los costos de producción y la accesibilidad para las poblaciones afectadas.

Mientras no se encuentre un repelente total, Inmaculada Castillo recuerda que tanto para viajar como para hacer frente a los mosquitos que tenemos en nuestras comunidades "lo más importante es seguir las recomendaciones oficiales que pasan para evitar la picadura por las barreras físicas y el uso de repelentes indicados por el ministerio de Sanidad".

El equipo de investigación evaluó el efecto mosquitocida de la nitisinona en mosquitos hembra Anopheles gambiae, la principal especie de mosquito responsable de la propagación de la malaria en muchos países africanos. Si estos mosquitos se infectan con parásitos de la malaria, propagan la enfermedad al alimentarse de un ser humano. El próximo paso es explorar un ensayo de semicampo para determinar qué dosis de nitisinona se relacionan mejor con la eficacia antimosquitos en el campo.

