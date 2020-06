Pau Donés estaba muy débil, pero no ha dejado de sonreír, bailar y cantar hasta el final. En el videoclip de su última canción, "Eso que tú me das" (ver vídeo), se le ve tocando el tema en una azotea, acompañado de su banda y arropado por su hija que baila en algunas partes del videoclip.

Posiblemente, el cáncer de colon no le permitió acompañar a su hija en esos pases de baile que tanto le hubiese gustado dar. Pero su música, como era habitual, ha llegado ya a muchos, a miles, a millones.

"Tragas o escupes", el nuevo álbum de Jarabe de Palo, acumula 772.000 escuchas en Spotify. El álbum salió el 26 de mayo y no para de sonar. El tema principal, el single "Eso que tú me das" ha llegado a las 3.153.000 visualizaciones en YouTube en 11 días, según la discográfica Tronco Records.

Tronco Récords destaca que el disco "Tragas o escupes" ha estado desde su publicación "en primer y tercer puesto en las listas de iTunes".

Será el 29 de junio cuando el disco salga a la venta en formato físico, pero su voz y su ritmo ya se ha colado entre muchos de sus seguidores.

El músico Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, no ha dejado de recibir muestras de cariño siempre y más en esta recta final de la enfermedad. Y desde que lanzó este último ingle y su videoclip, mucho amigos le han devuelto también el cariño. Entre ellos, Dani Rovira, que también se encuentra luchando contra el cáncer en estos momentos. Comentaba al conocer la canción: "Esto de Pau Donés. Lo importante", acompañando el mensaje de un corazón.

También sorprende el gesto de un niño, vecino de Pau Donés llamado Yue, que le ha dejado una carta que él mismo ha compartido en las redes sociales en estos últimos días. "Hola Pau. Soy Yue, tu vecino de enfrente y quiero escribirte estas líneas para decirte que siempre me han gustado tus canciones y cómo las cantas. Adiós", dice su pequeño vecino en esta corta y emotiva carta, que Donés ha compartido con el mensaje: "Esta tarde mi vecino y amigo Yue me ha mandado este regalito. Muchas gracias guapetón".

Otros compañeros del mundo de la canción

Otros compañeros de profesión como Mikel Erentxun también han valorado este último trabajo En su Twitter compartió un enlace a "Eso que tú me das" con el comentario "Muy emocionante y muy emocionado".

"Eso que tú me das" fue publicado justamente para agradecer a sus seguidores: "La generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido", tal como dijo Pau Donés en un comunicado.