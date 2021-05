José María Madiedo, astrofísico: "Es más probable que me toque la Primitiva a que el cohete chino caiga en Madrid"

China lanzó al espacio el 29 de abril un cohete de grandes dimensiones, ahora, ese mismo cohete está orbitando de manera descontrolada sobre la Tierra y en los últimos días ha sembrado miedo en algunas personas al haber una mínima, casi minúscula, posibilidad de que caiga en Madrid.

Un investigador del Insituto de Astrofísica de Andalucía, José María Madiedo, ha estado hace unos minutos en Antena 3 Noticias para valorar las posibilidades que tiene el cohete chino de impactar en Madrid.

"La zona del posible impacto es tan alta que lo más probable es que los restos del cochete que sobrevivan al paso por la atmósfera caigan al mar. Es tremendamente imrpobable que caigan en alguna zona habitada", explica Jose María Madiedo.

"Hasta que falten 8 horas para su impacto no sabremos donde caerá"

En cuanto a las posibilidades de que impactara en Madrid, el astrofísico se ha mojado y ha puesto un ejemplo muy claro: "Es más fácil que me toque la Primitiva a que este cohete vaya a impactar en Madrid, no hay que tener preocupación, es muy improbable", asegura.

El cohete chino pesa unas 22 toneladas y la mayoría de su estructura se destruirá en la atmósfera: "Es imposible saber el tamaño de los fragmentos que van a sobrevivir, serían pequeños, en el improbable caso de que impacten con alguna estructura en la Tierra, apenas causarían daño alguno".

"No podemos predecir cuando ni donde se producirá la caída ya que el cohete llevaba carga al espacio, y los chinos lo han llevado hasta la órbita terrestre, muy arriba, por lo que ha quedado sin control orbitando nuestro planeta", indica José María Madiedo. El astrofísico también ha explicado que hasta que no falten unas 8 horas aproximadamente, no se sabrá donde ni cuando caerá.