Los cazadores de eclipses, unos apasionados de vivir este fenómeno: "Voy donde me quieran llevar"

El chileno Alejandro Arroyo no es un turista al uso: con más de 360.000 kilómetros recorridos por los cincos continentes, su afición por observar y cazar la sombra de la Luna le ha llevado hasta China, Siberia, Australia, e incluso, la Antártida. "Me apasiona el hecho de perseguir al Sol y a la Luna donde ellos me quieran llevar", asegura.

Los cazadores de eclipses como Alejandro viajan a distintos lugares del mundo para situarse en la franja exacta donde el fenómeno puede contemplarse en todo su esplendor.

Esta afición combina astronomía, aventura y planificación, ya que los cazadores estudian con antelación las fechas, rutas y condiciones meteorológicas para aumentar sus posibilidades de disfrutar de esos pocos minutos en los que la Luna oculta por completo al Sol.

Para Alejandro, se trata de una experiencia inolvidable: "Cada eclipse es único e irrepetible". Es por ello que hace unos días volvió a hacer la maleta y viajó más de 10,000 kilómetros desde Chile para formar parte de un grupo de sesenta personas que se han desplazado desde distintas partes del mundo hasta Paredes de Nava, en la provincia de Palencia.

Este pequeño municipio se ha convertido en uno de los lugares más codiciados de Europa para ver el eclipse total del 12 de agosto.

Meses de preparación

Como Alejandro, el alemán Reinhardt Wurzel también lleva décadas persiguiendo eclipses y meses preparando su viaje a España desde Islandia: "Un eclipse es una de las mejores experiencias que puedes vivir bajo el cielo (...) es como si en ese instante miles de personas estuviéramos conectadas con el universo".

Desde 1990, Reinhardt dirige un grupo de cazadores de eclipses y, como Alejandro, su fascinación por este fenómeno también le ha llevado a vivir numerosas aventuras por diferentes rincones del planeta, ya que no se trata sólo de conseguir la mejor foto. "Es una experiencia interior muy emotiva."

Entre los destinos que ha recorrido destacan Chile, Mexico, Austria, Turkey y esta semana añade La Rioja, ya que está junto a su grupo en la zona aledaña a Cenicero, en la Rioja, donde llevan días preparando su tarea principal que consiste en transmitir el evento en vivo vía satélite desde una montaña a diversos planetarios del mundo. Una ardua labor para la Reinhardt presume de haber venido preparados.

"Llevamos con nosotros un gran despliegue técnico: contamos con cámaras de gran tamaño y queremos aprovechar el máximo ese minuto y cuarenta segundos."