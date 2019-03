El 'hombre biónico' más avanzado se expone en Londres

Es el hombre del millón de dólares. Se llama Rex, su sangre es sintética y su corazón artificial. "Una de mis favoritas es la sangre artificial, está hecha de nano-partículas, que son capaces de unirse al oxígeno y darles salida. Hace lo mismo que la sangre real pero son nano-partículas. Me pareció ciencia ficción", declara el investigador Bertolt Meyer.

El 'hombre biónico' incorpora algunos avances recientes en prótesis, como el páncreas artificial, los riñones, el bazo y la tráquea, además del sistema circulatorio sanguíneo. Rex tiene las extremidades de un robot.

Meyer es uno de sus creadores. Nació sin mano izquierda y su prótesis actual se quedará pronto antigua, asegura, si se compara con las del robot. "Genial, porque por primera vez tuve la oportunidad de flexionar la muñeca con la prótesis. Por supuesto que fue un poco frustrante reconocer que esta tecnología no está lista todavía, pero de todas maneras cuando esté disponible será tan cara que estará completamente fuera de mi alcance. No voy a ser capaz de pagar y mi seguro no va a pagar por ello", afirma.

La investigación servirá también a otros científicos británicos para restaurar la vista a los ciegos, gracias al implante de microchips en sus retinas.

Son órganos construidos en un laboratorio, que en un futuro cercano pueden servir para reemplazar las partes del cuerpo humano que dejen de funcionar. Pero aún es pronto. Para hacerse a la idea, el 'hombre biónico' se exhibe desde el jueves 7 de febrero hasta finales de marzo en el museo de la Ciencia de Londres.