Groenlandia, nuevo destino turístico para comprobar el efecto del cambio climático

Desde el barco, la cámara de una turista captura la asombrosa naturaleza de Groenlandia, la belleza del fiordo helado, pero también su acelerado deterioro.

"Groenlandia ha recibido atención en el último año debido al calentamiento global y esto ha provocado que vengan más turistas. Aquí se perciben muchos de sus efectos; puedes ver con tus propios ojos lo que está pasando", asegura Erik Bjerregaard, director de un hotel en la zona.

El cambio climático hace aumentar la temperatura de los océanos. El agua cálida derrite el hielo más rápidamente. Es entonces cuando partes del glaciar pueden romperse, flotar a la deriva y provocar un aumento del nivel del mar. La oficina de turismo groenlandesa recibe cada vez a más visitantes que quieren comprobar, "in situ", cómo cambia la naturaleza por culpa del calentamiento global.

"Pensaba que haría mucho más frío. Ahora llevo ropa de abrigo, pero he sido capaz de pasear en camiseta; no me lo esperaba", dice un turista alemán. "Las vistas son increíbles... ¡el hielo...! No creo que pueda encontrar algo así en otra parte del mundo", opina un visitante británico.

La foto en este viaje tiene un valor especial: les servirá para ver dentro de unos años cómo se ha transformado aquel paisaje del que tanto disfrutaron en sus vacaciones.