Gertrude, la flamenco que ha encontrado pareja a los 70 años tras una vida de fracasos amorosos

Nunca es tarde para el amor. Quizás, cuando lo dejas con tu pareja, empiezas a verlo todo negro: que si nada tiene sentido, que si todo te da igual, que notas una angustia en el pecho que crece cada vez que te acuerdas de su cara... En esos momentos piensas que nada va a volver a ser como antes, que la felicidad ya solo va a ser cosa del pasado, que no vas a volver a encontrar a alguien. Pero esa densa 'negrura' se acaba diluyendo con el paso de los días, porque el que espera, no siempre desespera. Si no que se lo digan a Gertrude, una flamenco a la que no es que hayan dejado: ella nunca tuvo pareja. Y eso que va camino de las 70 primaveras. Ahora su suerte ha cambiado, y no solo eso, sino que... ¡Ha puesto su primer huevo!

Gertrude vive en la Reserva Natural de Pensthorpe en Fakenham (Norfolk, Reino Unido), donde ha llevado una vida de fracasos amorosos: siempre tuvo problemas para encontrar pareja. Una mala suerte amorosa a la que ha conseguido poner punto y final gracias a Gil.

Esta reserva animal cuenta ahora mismo con 62 flamencos. Una cantidad que pone de manifiesto los esfuerzos que llevan a cabo desde la organización para fomentar la reproducción de estas aves: en tan solo cinco años, su número casi se ha duplicado. Sin embargo, en medio de tanta alegría, el caso de Gertrude se erigía como una desoladora excepción.

Es probable que Gertrude solamente estuviera esperando a su príncipe azul. Un príncipe azul que ahora ha hecho acto de presencia bajo el nombre de Gil.

Gertrude y Gil, historia de un amor

Gil es un flamenco de 37 años que, tras un periodo de coqueteo, ha iniciado una relación amorosa con Gertrude. Porque el amor tampoco entiende de edades, como en esta ocasión, en la que 33 años de diferencia no son nada cuando es la pasión la que anda de por medio. Y la pasión ha acabado por dar sus frutos. O, más que frutos, un huevo.

La historia ha sorprendido hasta a los propios investigadores del centro. Tal y como ha explicado la reserva en un comunicado, "en promedio, los flamencos salvajes viven entre 30 y 40 años, ¡pero el flamenco más viejo registrado tiene 83 años!". De ahí que no solo su longevidad, sino también el hecho de presentar características maternales, haya impactado de tal manera.

"Los flamencos pueden vivir 40 años y Gertrude tiene 70, por lo que (a) esa edad avanzada poder mostrar características (maternas) es asombroso", ha expresado Ben Marshall, director general de la reserva. "Es la primera vez que pone un huevo... probablemente no eclosionará, pero poder mostrar esas características naturales y tener el enriquecimiento de pasar por eso, es increíble", ha añadido.

