Día Mundial de los Ovnis: ¿cuáles han sido los avistamientos más conocidos?

¿Hay vida extraterrestre? Esta es la pregunta que se hacen muchas personas en el planeta Tierra. La duda de si estamos solos o existen alienígenas en otros rincones del universo ha dado para múltiples teorías y conspiraciones a lo largo de los años.

Para reforzar estas sospechas, cada 2 de julio se celebra el Día Mundial de los Ovnis, promovido por aquellas personas que creen que existe vida más allá de la atmósfera. Los fieles seguidores a esta cita, festejan el Día de los Ovnis con maratones de películas de temática extraterrestre, juntanzas para hacer avistamientos nocturnos o excursiones a lugares en los que se presupone que hubo presencia de ovnis.

El término ovni significa objeto volador no identificado, UFO en inglés, y fue acuñado en el año 1953 inspirado en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Para detectar esto UFOs u objetos no identificados, el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales para investigar aquellas naves no tripuladas que crucen el cielo estadounidense.

Los que más creen en la teoría de que haya vida inteligente en algún rincón del universo, también consideran que puede haber individuos alienígenas en la Tierra que se hagan pasar por seres humanos. Asimismo, en los medios de comunicación, han sido varias las personas que han asegurado tener contacto con extraterrestres, incluso afirmaciones de abducciones o de contactos telepáticos.

El caso que más revuelo desató en todo el mundo, y por el cual se celebra el Día Mundial de los Ovnis el 2 de julio, fue el conocido como el incidente Roswell. Este hecho sucedió un 2 de julio de 1947, cuando una nave espacial colisionó junto a un rancho en el desierto de Nuevo México. La versión oficial de las autoridades fue que lo que se precipitó del cielo fue un globo meteorológico convencional, pero los testigos aseguraron que vieron un disco volador.

El incidente Roswell desarrolló múltiples teorías, pero el ejército estadounidense alegó en dos informes que se trataba de un globo de vigilancia de prueba nuclear del Proyecto Mogul.

Tras este suceso, muchos creyentes en las teorías alienígenas y muchos ufólogos continuaron investigando e intentando descubrir más casos en diferentes partes del mundo.

Una de las zonas que más teorías conspiranoicas inspira es la conocida como Área 51. Esta zona no aparece en ningún mapa, pero se considera que se encuentra en la Base de la Fuerza Aérea de Nellis, al sur del estado de Nevada (Estados Unidos). Se cree que en esta zona se realizan investigaciones con sistemas avanzados y desarrollo de sistemas de propulsión o teletransporte. Toda la información que se recoge en el Área 51 es de alto secreto.

Asimismo, algunos de los avistamientos más conocidos, captados por cámaras o aviones fueron los de Sao Paulo, donde, en el año 1986, se detectaron mediante un radar 20 ovnis, que desaparecieron cuando se aproximaron aviones militares. En 1997, en Arizona se avistaron varias luces inusuales en el cielo y en 2005, en México un escuadrón de la Fuerza Aérea Mexicana captó 11 ovnis. El último avistamiento destacable fue el que detectó la cámara de la cúpula de la Mezquita de La Roca en Jerusalén, en cuyas imágenes se visualizó cómo una luz se aproximó y se alejó a gran velocidad, generando luego, unas luces roja de movimiento armonioso.