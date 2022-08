¿Cómo fotografiar las Perseidas? Trucos fáciles para móviles y cámaras de fotos

Las noches de agosto nos ofrecen un espectáculo único en nuestro cielo: las Perseidas. Esta lluvia de estrellas de agosto es una de las más esperadas del año por los amantes de la astronomía y, también, por los de la fotografía. Pero ¿sabes cómo conseguir una foto de las Perseidas como si fueras un profesional? No es tan difícil cómo parece si sigues las siguientes indicaciones.

Recomendaciones para hacer fotos a las Perseidas

Los expertos en fotografía tienen sus propios trucos para sacar fotos al cielo nocturno. La lluvia de meteoros de este 2022 puede ser el momento idóneo para probar tu cámara, tanto la del móvil como si tienes una profesional. Lo primero que debes tener a mano es un trípode, ya que sin él no podrás hacerlo. Una vez que estés en el punto elegido, coloca la cámara sobre el trípode en dirección a la constelación de Perseo y usa el intervalómetro para evitar tocar el aparato. Aunque puedes conseguir foto de las Perseidas en todas direcciones, desde su punto de origen te aseguras el disparo.

Otra indicación a seguir para fotografiar las Perseidas es la de seleccionar el objetivo gran angular. Si vas a usar móvil, no te preocupes, casi todos los smartphones ofrecen esta opción. Cuanto más luminoso sea el objetivo, mejor. A continuación, elige una sensibilidad ISO. Para elegir la adecuada, debes ir probando hasta la más alta que no provoque ruido en la imagen. Para rematar, queda ajustar el tiempo de exposición. Si no quieres calcularlo, los disparos entre 20 y 30 segundos suelen ser un acierto. En el caso de móvil, puede que no cuentes con esta opción de forma predeterminada. En ese caso, puedes descargar alguna aplicación específica para controlar el tiempo de exposición.

Consejos para fotografiar las Perseidas

Las fotos de las Perseidas son un bien muy codiciado por todos los amantes de la fotografía. Ahora que sabes la mejor manera para conseguir el disparo perfecto, te vamos a dar algunas recomendaciones que te ayudarán a sacar la mejor foto del cielo. Para empezar, el lugar desde el que hagas las fotos de las Perseidas debe ser el adecuado. Lo mejor es alejarse de las zonas habitadas, tanto de ciudades como de villas o pueblos, para evitar la contaminación lumínica. Un buen truco es elegir una zona elevada y que te permita tener un amplio ángulo de visión para orientar la cámara.

También es clave que elijas el mejor momento. Aunque las Perseidas se pueden observar desde el 17 de julio, hay ciertas noches en las que la actividad de meteoros es mayor. Se trata, concretamente, de las noches del 12 al 14 de agosto. Estos días son perfectos para hacer foto a las Perseidas ya que se alcanzará una actividad de hasta 100 meteoros por minuto. En cuanto al horario, de 3 a 4 de la madrugada es la mejor hora para las Lágrimas de San Lorenzo.

Gracias a estos trucos podrás conseguir fotografiar la lluvia de estrellas en el momento ideal. No te lo pienses más y consigue una foto de las Perseidas digna de enmarcar.