Los científicos advierten de que la próxima ruptura del glaciar Perito Moreno será la mayor desde 1988

La próxima ruptura del glaciar Perito Moreno será la mayor desde 1988, al haber superado los 11,25 metros uno de los brazos del lago separado del resto por la masa de hielo, según explicaron desde el parque nacional donde se sitúa, en la Patagonia (sur de Argentina). En su avance, el glaciar se encuentra con una península de tierra, con lo que una parte del lago Argentino queda aislada y comienza a acumular agua hasta que la presión rompe el dique de hielo, un fenómeno cíclico que no está relacionado con el cambio climático, según aseguraron los responsables del parque nacional de los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz.

La anterior ruptura, en 2016, se produjo cuando la parte separada, el brazo Rico, había alcanzado los 10,50 metros, un nivel que no había superado desde el desprendimiento sucedido en 1988, cuando llegó a los 19 metros. No obstante, los expertos han recordado que la ruptura es un fenómeno natural que no puede ser anticipado, al menos hasta que la sección final de la lengua del glaciar comienza a filtrar agua del brazo Rico, lo que va seguido de la caída de pedazos de hielo de la parte inferior y la formación de un puente que apenas dura unos pocos días antes de colapsar sobre el Canal de los Témpanos.

Los funcionarios del parque nacional aseguraron que, por el momento, no hay nada que indique que la fuerza del agua haya empezado a socavar la barrera natural, que se mantiene "muy compacta". Aunque en las rupturas posteriores a 1988 (2004, 2006, 2008, 2012 y 2016) la altura del brazo Rico rondaba los 10 metros, los registros que se tienen desde comienzos del siglo pasado dejan constancia de desprendimientos cuando el nivel era de 32 metros.