Una científica de la NASA asegura "absolutamente" que hay vida fuera de la Tierra y que está más cerca de lo que pensamos

¿Existe vida fuera de la Tierra? Una pregunta que la humanidad lleva siglos planteándose y que divide a la población entre los escépticos que creen que estamos 'solos' en el universo y los que defienden que tiene que haber 'algo' en la infinitud cósmica. Ahora, en medio de este debate, una científica de la NASA ha salido al paso y ha afirmado no solo que cree "absolutamente" que hay vida más allá de la terrestre, sino que esta podría estar mucho más cerca de lo que pensamos.

Con motivo de una exposición sobre el espacio profundo que tiene lugar en Nueva York, la Dra. Michelle Thaller comentó las posibilidades de que exista vida extraterrestre, sobre la que dijo lo siguiente: "Definitivamente, creo que encontraremos vida en otro planeta".

"Creo que en nuestro propio Sistema Solar estamos bastante cerca de eso (de encontrar vida en otro planeta), pero, una vez más, no tenemos ese 100 por ciento", expresó la científica en una entrevista al periódico 'The US Sun'. Así, Thaller expuso la posibilidad de que haya vida en Marte.

Sobre esta vida en el Planeta Rojo, Thaller ha expuesto que las sustancias químicas encontradas en Marte técnicamente se clasificarían como signos de vida antigua en caso de haber sido halladas en la Tierra. "En Marte vemos una química que en la Tierra, si estuviera aquí, diríamos que se debe a la vida", fueron sus palabras.

En busca de aminoácidos

"Pero la pregunta es: ¿hasta qué punto conocemos a Marte? ¿Nos estamos dejando engañar por algo?". La Dra. Thaller no ha descrito la sustancia química exacta encontrada en Marte, la misma que la NASA definió como un misterioso metano y que, según la científica, "podría haber sustentado vida antigua". Además, también ha revelado planes de la agencia espacial estadounidense para encontrar aminoácidos.

La presencia de aminoácidos es muy reveladora, ya que los arqueólogos pueden utilizar productos químicos orgánicos -tales como los propios aminoácidos- para confirmar la presencia de vida. De hecho, la NASA ya reveló que ente sus planes está el de profundizar en Marte para encontrar aminoácidos que no hayan sido destruidos por la radiación espacial.

Sobre los aminoácidos, una publicación en el blog de la NASA explica que "los aminoácidos pueden ser creados por la vida y por la química no biológica".

"Encontrar ciertos aminoácidos en Marte se consideraría un signo potencial de vida marciana antigua porque son ampliamente utilizados por la vida terrestre como componente para construir proteínas. Las proteínas son esenciales para la vida, ya que se utilizan para producir enzimas que aceleran o regulan las reacciones químicas y para formar estructuras", precisa la publicación.

Venus, otro posible escenario de vida extraterrestre

Además, también se podrían encontrar formas de vida extraterrestre en Venus. "Nunca esperé Venus", expresó la Dra. Thaller. "[Pero] ahora en Venus vemos algo en la atmósfera que se parece mucho a lo que podrían haber producido bacterias".

Una idea -la de que hay vida extraterrestre en el Sistema Solar, en la que la Dra. Thaller no está sola. Y es que varios estudios científicos proponen y defienden la misma teoría.