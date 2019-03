Un chino quiere comprar un camión de bomberos al ver los carteles protesta de 'se vende'

Los hechos han sucedido en la acampada que mantienen los bomberos a las puertas del Parque de Jerez para que les paguen, donde tienen colocados carteles con la inscripción de venta en todos los camiones y instalaciones.

La "sorpresa" de la mañana la ha protagonizado al llegar a las instalaciones un ciudadano de nacionalidad china en un vehículo de gama alta "preguntando por el jefe del parque". Tras localizarle, éste le pregunta cuánto cuesta el lote de camiones y el parque, algo que, según ironiza el sindicato, se están planteando haciéndole una oferta "para poder cobrar por lo menos este mes".

Por otro lado, han informado de que la manifestación que tenían programada para este viernes a las 11,00 horas en la capital gaditana ha tenido que ser suspendida puesto que la Subdelegación del Gobierno les ha denegado el permiso. Aseguran que el pasado día 12 el SBC solicitó autorización para tal manifestación, pero la Subdelegación no la ha autorizado "excusándose en que estamos fuera de plazo y que no es motivo para manifestarnos el que no cobremos".