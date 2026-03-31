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Premios Fundación BBVA

Carl Wunsch, Premio Fronteras del Conocimiento por sus avances en el estudio del impacto del cambio climático en los océanos

El oceanógrafo Carl Wunsch, ha sido reconocido con el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento por sus aportaciones decisivas para comprender el papel de los océanos frente al calentamiento global.

Carl Wunsch, Premio Fundaci&oacute;n BBVA Fronteras del Conocimiento

Carl Wunsch, Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento Fundación BBVA

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Marta Cidancha
Publicado:

El Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Cambio Climático y Ciencias del Medio Ambiente ha sido concedido en su XVIII edición a Carl Wunsch, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por sus contribuciones fundamentales al estudio del impacto del calentamiento global en los océanos.

El jurado ha destacado que Wunsch fue pionero en desarrollar métodos innovadores para observar y cuantificar el estado de los océanos a escala global. Gracias a sus investigaciones, se han podido obtener datos muy precisos sobre el aumento de la temperatura marina y la acumulación de energía térmica provocada por los gases del efecto invernadero.

Además ha liderado proyectos científicos internacionales que incorporan tecnologías avanzadas, como la observación por satélite, permitiendo una visión global y continua de los cambios del océano. Estos avances han sido claves para diseñar los actuales sistemas de observación oceánica y mejorar las predicciones climáticas.

Una estrategia para estudiar el océano

“Empezamos a descubrir, como se había sospechado durante muchos años, que el océano era turbulento, como la atmósfera”. Fue entonces cuando Wunsch empezó a tomar cada vez mayor conciencia de que el campo de la oceanografía tenía “un serio problema de observación”, ya que no era posible mantener buques en un solo lugar durante el tiempo necesario para registrar los cambios constantes en la evolución del clima oceánico.

Sus investigaciones también han permitido identificar riesgos asociados al cambio climático, como la subida del nivel del mar debido al deshielo de los polos y el aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, como el calor, las inundaciones o las lluvias torrenciales.

Colaboración científica

El jurado ha señalado además que la trayectoria de Wunsch pone de manifiesto la importancia de la cooperación científica internacional para afrontar problemas globales, destacando que sus proyectos han sido un ejemplo de colaboración entre países para mejorar el conocimiento del sistema climático y sus consecuencias para el planeta. “El clima es un fenómeno global, y no hay forma de comprender qué está cambiando y qué podría cambiar para mejor o para peor sin la cooperación internacional”.

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