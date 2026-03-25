Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Proyecto satélite

CanarySat presenta en Washington su constelación MAGEC de satélites LEO para comunicaciones seguras

Un proyecto de 2.000 millones de euros que impulsará desde Canarias una red de 280 satélites para una conectividad global.

CanarySat presenta en Washington su constelaci&oacute;n MAGEC de sat&eacute;lites LEO para comunicaciones seguras

CanarySat presenta en Washington su constelación MAGEC de satélites LEO para comunicaciones segurasLinkedin-Canarysat

Publicidad

Sara Díaz
Publicado:

La empresa CanarySat ha presentado en Washington su proyecto estratégico MAGEC, una constelación de satélites en órbita baja (LEO) destinada a ofrecer comunicaciones seguras, resilientes y de alto rendimiento a escala global.

La presentación tuvo lugar en el marco del evento Satellite 2026, durante la celebración del “Next-Gen Secure Satcom Reception”, un encuentro que reunió a actores clave de la industria espacial internacional.

Durante el acto, el CEO de la compañía, Antonio Abad, expuso la visión de CanarySat y los pilares del proyecto MAGEC, una infraestructura que aspira a reforzar la soberanía tecnológica y la seguridad en las comunicaciones mediante una red avanzada de satélites LEO, caracterizada por su baja latencia y alta capacidad.

El evento contó además con la participación institucional de la Consejería Económica y Comercial de España en Washington D.C., así como con representantes del ecosistema espacial, entre ellos expertos vinculados al programa Artemis de la NASA, que aportaron su visión sobre las tendencias actuales y futuras del sector.

CanarySat y su proyecto MAGEC

CanarySat es una empresa impulsada desde Canarias, acogida al régimen de la Zona Especial Canaria (ZEC), lo que le permite operar en un entorno fiscal competitivo y orientado a la atracción de inversión tecnológica. Su proyecto MAGEC contempla el despliegue de una constelación de aproximadamente 280 satélites y una inversión estimada de 2.000 millones de euros.

Actualmente Magec está en una fase de desarrollo, pero se trata de una constelación de satélites en órbita baja (LEO) concebida para ofrecer servicios de conectividad global con altos estándares de seguridad, resiliencia y rendimiento.

A diferencia de los sistemas tradicionales basados en órbitas más elevadas, la arquitectura LEO permite reducir de forma significativa la latencia y mejorar la capacidad de transmisión de datos, facilitando comunicaciones prácticamente en tiempo real. Este enfoque posiciona a MAGEC como una solución especialmente adecuada para sectores estratégicos que requieren fiabilidad y continuidad de servicio, como defensa, telecomunicaciones, transporte, energía o servicios financieros.

El proyecto va más allá del despliegue de una red de satélites, al integrar también el segmento terrestre necesario para su operación, incluyendo infraestructuras de control y gestión que estarán vinculadas a Canarias. En este sentido, el archipiélago se configura como un nodo clave dentro del sistema, tanto por su localización geoestratégica como por su capacidad para albergar instalaciones tecnológicas avanzadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

40 años del Challenger: el día que el espacio se detuvo ante millones de miradas

40 aniversario del Challenger

Publicidad

Ciencia

CanarySat presenta en Washington su constelación MAGEC de satélites LEO para comunicaciones seguras

CanarySat presenta en Washington su constelación MAGEC de satélites LEO para comunicaciones seguras

Concepto artístico de la Fase 3 de la Base Lunar de la NASA.

La NASA planea crear la primera colonia humana en la Luna

Luna llena de febrero, luna de la nieve

Calendario de todas las lunas llenas o plenilunios de 2026: la próxima será la Luna llena Rosa

Ejemplar de tiburón blanco
TIBURONES

Encuentran restos de cocaína, cafeína y medicamentos en tiburones de las Bahamas

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
CIENCIA

Un estudio revela que los lagos de la isla Decepción, en la Antártida, están conectados con el océano bajo tierra

Nuevo sistema solar localizado
NUEVO PLANETA

No es roca, ni agua, ni gas: descubren un nuevo planeta que no encaja en ninguna categoría existente

A 35 años luz de la Tierra, un nuevo mundo de magma y azufre desafía las categorías con las que la ciencia describía los planetas pequeños.

Imagen de archivo de un grupo de células
Origen de la vida

El salto que cambió la vida: premiados cuatro españoles por resolver su gran misterio

Bartolo Luque, Jordi Bascompte, Fernando Ballesteros y Enrique Muro explican el gran salto que dio origen a la vida tras tres décadas de investigación.

Visitamos los laboratorios que buscan el origen del brote de listeriosis

Confirman 12 casos de listeriosis, dos mortales, por productos de una charcutería del sur de Francia

Un anticuerpo contra una peligrosa bacteria hospitalaria multirresistente abre una nueva vía para combatir infecciones

Un anticuerpo logra 'desarmar' a una peligrosa bacteria hospitalaria sin usar antibióticos

Cambio de hora

Cambio de hora 2026: qué día hay que ajustar el reloj por el horario de verano

Publicidad