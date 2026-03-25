CanarySat presenta en Washington su constelación MAGEC de satélites LEO para comunicaciones seguras

La empresa CanarySat ha presentado en Washington su proyecto estratégico MAGEC, una constelación de satélites en órbita baja (LEO) destinada a ofrecer comunicaciones seguras, resilientes y de alto rendimiento a escala global.

La presentación tuvo lugar en el marco del evento Satellite 2026, durante la celebración del “Next-Gen Secure Satcom Reception”, un encuentro que reunió a actores clave de la industria espacial internacional.

Durante el acto, el CEO de la compañía, Antonio Abad, expuso la visión de CanarySat y los pilares del proyecto MAGEC, una infraestructura que aspira a reforzar la soberanía tecnológica y la seguridad en las comunicaciones mediante una red avanzada de satélites LEO, caracterizada por su baja latencia y alta capacidad.

El evento contó además con la participación institucional de la Consejería Económica y Comercial de España en Washington D.C., así como con representantes del ecosistema espacial, entre ellos expertos vinculados al programa Artemis de la NASA, que aportaron su visión sobre las tendencias actuales y futuras del sector.

CanarySat y su proyecto MAGEC

CanarySat es una empresa impulsada desde Canarias, acogida al régimen de la Zona Especial Canaria (ZEC), lo que le permite operar en un entorno fiscal competitivo y orientado a la atracción de inversión tecnológica. Su proyecto MAGEC contempla el despliegue de una constelación de aproximadamente 280 satélites y una inversión estimada de 2.000 millones de euros.

Actualmente Magec está en una fase de desarrollo, pero se trata de una constelación de satélites en órbita baja (LEO) concebida para ofrecer servicios de conectividad global con altos estándares de seguridad, resiliencia y rendimiento.

A diferencia de los sistemas tradicionales basados en órbitas más elevadas, la arquitectura LEO permite reducir de forma significativa la latencia y mejorar la capacidad de transmisión de datos, facilitando comunicaciones prácticamente en tiempo real. Este enfoque posiciona a MAGEC como una solución especialmente adecuada para sectores estratégicos que requieren fiabilidad y continuidad de servicio, como defensa, telecomunicaciones, transporte, energía o servicios financieros.

El proyecto va más allá del despliegue de una red de satélites, al integrar también el segmento terrestre necesario para su operación, incluyendo infraestructuras de control y gestión que estarán vinculadas a Canarias. En este sentido, el archipiélago se configura como un nodo clave dentro del sistema, tanto por su localización geoestratégica como por su capacidad para albergar instalaciones tecnológicas avanzadas.

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