Así está la carrera para la vacuna contra el coronavirus: dos parones, 11 en fase 3 y dos listas antes de acabar el año

La Agencia Europea del Medicamento asegura que las primeras vacunas contra el coronavirus no estarán listas para todo el mundo hasta la primavera del año que viene. Aunque algunas sí podrían usarse en casos de emergencia antes de que acabe este año.

La carrera por conseguir ser los primeros en conseguir la vacuna continúa aunque algunas farmacéuticas han tenido que hacer algún parón por efectos secundarios a alguno de los voluntarios que accedieron a ponerse la vacuna contra el coronavirus.

La búsqueda de una vacuna contra el Coronavirus se acelera. Un medicamento seguro que nos genere anticuerpos durante mucho tiempo. Carlos participa en la investigación de la universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.

China, Estados Unidos y Europa lideran la carrera pero hay más de 170 proyectos, 11 ya han llegado a la última fase, la fase 3. Esa en la que se administran las dosis a miles de personas para ver si es segura, funciona y no tiene efectos secundarios adversos.

Algunos expertos indican que la mejor preparada es la vacuna del coronavirus China ya que se ha probado en miles de personas, entre ellas, a miembros del ejército chino. Los avances deben mucho a las técnicas modernas y a internet que permite compartir información.

Vacunas en Europa

La vacuna de Oxford-AstraZeneca tuvo que ser paralizada el 9 de septiembre por los efectos secundarios que había dado a un voluntario que calificaron como "una enfermedad potencialmente inexplicable".

El 12 de septiembre anunciaban que se volvían a retomar los ensayos de la vacuna del coronavirus en 18.000 voluntarios. Días después Europa anunciaba que comenzaba los procesos para autorizar dicha vacuna.

No obstante, este viernes se ha conocido que los investigadores de la vacuna de Oxford que no tendrán la vacuna hasta primavera de 2021, ya que no tienen garantías de cara a finales de este año.

La vacuna francesa Sanofi trabaja para que la vacuna del coronavirus esté para mediados de 2021, que asegura que comenzará su producción cuando comience la fase 3, que espera hacerlo en el mes de noviembre.

Vacuna china

Los investigadores chinos señalan que también tendrán la vacuna para los primeros meses de 2021. Se ha conocido tras comprobar los resultados de los ensayos que tiene respuesta inmunológica en voluntarios mayores de 60 años.

China ya comenzó a poner una de las vacunas contra el coronavirus a profesionales sanitarios y continuará haciéndolo a otros sectores en el mes de noviembre. En junio ya anunciaron que estaban poniendo la vacuna a parte de su ejército.

Vacuna rusa

El Gobierno de Vladimir Putin anunciaba que registraba en agosto la primera vacuna contra el coronavirus, llamada Sputnik V. El presidente Putin señalaba que su hija ya se había puesto la vacuna. Dicha vacuna genera una inmunidad de dos años, pero no tiene resultados en las personas de más de 65 años.

Este viernes se anunciaba que comenzaban los ensayos clínicos en personas de más de 60 años. También que comienza la fase 3 de la vacuna Sputnik V en Venezuela.

Este jueves, Putin anunciaba el registro de otra nueva vacuna contra el coronavirus, llamada EpiVacCorona, para hacer frente al coronavirus. "El Centro Vector de Novosibirsk ha registrado la segunda vacuna nacional contra el coronavirus", así lo aseguraba en una comparencia.

Vacuna de Estados Unidos

La vacuna de la farmacéutica Moderna se encuentra en fase 3 desde hace meses y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluso mencionó que tendrían la vacuna antes de las elecciones del 3 de noviembre.

La vacuna del coronavirus de Moderna se ha puesto a 30.000 voluntarios de todo el país. Desde la propia farmacéutica señalan que la vacuna genera anticuerpos en personas de avanzada edad.

El 7 de octubre cinco voluntarios de la vacuna de Moderna contaban que tenían efectos secundarios como fiebre altas y migraña.

La vacuna Johnson & Johnson es otra de las que se encuentran en la carrera entraba a finales de septiembre en la fase final y se probará en 60.000 personas. El 13 de octubre la multinacional tuvo que paralizar la vacuna debido a que uno de sus voluntarios tiene una "enfermedad inexplicable".

La farmacéutica Pfizer ha anunciado que previsiblemente pedirá autorización para usar su vacuna contra el coronavirus en noviembre.