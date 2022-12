Sin noticias del Registro Civil ni el DNI de Zualé

Zualé se ha ido hoy del Registro Civil de Las Palmas sin saber todavía, a sus 16 años, cuando tendrá DNI. Les hablamos del menor cuyo nacimiento no constaba en el Materno Infantil y que sigue indocumentado. Su madre, que lo tuvo con 14 años, lleva más de ocho años intentando hacer las gestiones pero hasta ahora no han dado fruto. El menor ya ha empezado a tener problemas por no estar documentado.

Después de una primera visita al Registro Civil de la que fueron testigos las cámaras de Antena 3, a Jennifer y a su hijo los citaron hoy, de nuevo, para avanzar los trámites.

Tiene que seguir esperando

Llegaron con la esperanza de poder ir a la comisaría a gestionar el DNI del menor, pero ahora les han dicho que tienen que seguir esperando.

Jennifer tuvo a Zualé con 14 años. Ambos vivieron acogidos en un centro hasta que otorgaron la tutela del menor a la madre. Desde entonces sus intentos por documentar a su hijo, que está pagando las consecuencias de una serie de errores de las administraciones, han sido fallidos.

Y a Zualé, no tener DNI, ya le está acarreando problemas.

Hoy el Materno Infantil ha facilitado a Jennifer el documento que acredita el nacimiento de su hijo en el centro. Espera que con este informe se agilicen los trámites.