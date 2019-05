Viola a su compañera de piso en presencia de su hijo de cinco años

En la audiencia de Las Palmas se juzga a un hombre acusado de haber violado a una mujer con la que compartía piso. Supuestamente, lo hizo en presencia del hijo de la víctima de cinco años. Hoy el acusado ha dicho que no recuerda nada porque se había tomado una botella de whisky. El fiscal solicita cinco años de prisión. Asegura que bebió mucho aquella noche, en la que la víctima, la pareja de ella, y el acusado estuvieron cenando. Dice que perdió el conocimiento, no recuerda nada. Aunque el testimonio de la mujer, que por privacidad no se ha podido grabar, es muy diferente. Asegura que cuando se marchó su pareja ella se fue a dormir, hora más tarde la despertó el acusado, que se subió encima y la violó. Todo en presencia del hijo la víctima de cinco años, que dormía en la misma cama y se despertó. Él insiste en que no hizo nada. La policía lo detuvo por la mañana, hoy le han enseñado fotos en las que se aprecia arañazos producidos por ella al intentar escapar. Tampoco lo recuerda. El fiscal ha bajado la petición de prisión de nueve a cinco años.