Rechazan reabrir el caso de la galería "Piedra de los cochinos"

Los familiares aseguran que no pararán hasta hacer justicia

Han pasado ocho años desde que 6 jóvenes perdieron la vida el la galería de "Piedra de Los Cochinos" en el municipio de Los Silos, en Tenerife. Familiares y amigos de las víctimas presentaban, el pasado mes de marzo, nuevas pruebas para que el caso se reabriera por la vía penal. La juez que lleva el caso ha desestimado la petición.

Para que el caso se reabriera, familiares y amigos de las víctimas y también supervivientes, han aportado nuevas pruebas. Entre ellos Sergio que aquel día no acudió a la excursión por un esguince en el tobillo.

Pues para la juez, no han sido suficientes y no ha abierto de nuevo el caso. Ellos aseguran que no van a parar hasta que se haga justicia. Lo único claro es que ochos años después, no hay aún ningún responsable de la muerte de seis personas.