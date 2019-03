A juicio por intentar matar a su hermano con un explosivo casero

Le puso una bomba casera a su hermano en la puerta de su casa, él vive justo debajo. Por fortuna no se encontraba en el interior. Rafael de 53 años, vecino de Agüimes, comenzó hace unas semanas una cruzada contra su familia, no saben bien por que, creen que por algún problema de la herencia. Aunque no solo se ha enfrentado con su hermano.E hecho más grave, ocurrió este domingo.La guardia civil lo detuvo, pero lo soltaron a las pocas horas, Este martes volvió a las andadas y quebrantó la orden de alejamiento, insultó a su hermano y trató de entrar en su vivienda. En el barrio esperan que acabe pronto esta pesadilla.