-5 grados en Izaña y nieve en La Palma y Gran Canaria

Los pronósticos meteorológicos no siempre se equivocan. Anunciaban nieve por encima de 1800 metros de altitud y así ha amanecido la cumbre de la isla. Un paisaje que muchos no se quieren perder. Esta familia ha hecho el esfuerzo de subir con el coche con un objetivo claro.Con las carreteras así es fundamental tener mucho cuidado al volante y, por supuesto, venir abrigados. En unas horas y en cuanto la noticia de que ha nevado se extiende por la isla, la cumbre se llena de gente. Estos turistas alemanes han llegado en un crucero a la capital y han hecho una excursión al centro de Gran Canaria. Seguro que cuando vieron dónde está Canarias en el mapa no pensaron que fuera algo más que sol y calor.

A esta altura esperamos, bajo la escarcha, a 1 grado a que las máquinas hagan su trabajo. En La Esperanza uno de los pueblos más cercanos no recuerdan un invierno tan frío y tienen su teoría.A las 11 se abre el acceso y ya sin obstáculos proseguimos nuestro caminoAsí no es de extrañar que incluso a mediodía se mantenga tanta escarcha. Parada obligada para todos los que quieren subir a disfrutar de este paisajeY de este espectáculoEl camino, el frío y la espera, siempre merecen la pena, solo por enseñarles este paisaje. Donde sí ha nevado ha sido en el Roque de los Muchachos en La Palma y atención mañana porque se espera que una borrasca deje hasta 60 litros por metro cuadrado en las islas más occidentales.