Desplome de una de las casas más antiguas del barrio

Se oyó un gran estruendo y una nube de polvo lo cubrió todo como demuestran estas imágenes grabadas desde un móvil. Incertidumbre al no saber qué había ocurrido. Los obreros salen por su propio pie un auténtico milagro porque el edificio colindante a la obra donde estaban trabajando había cedido y desplomado sobre ellos. Fortuna también porque en ese momento no había nadie en el interior de la vivienda siniestrada, actualmente un estudio de arquitectos La altura nos permite ver hoy cómo cedió la estructura del edificio. Durante el desmonte del terreno se había tenido que hacer cimentaciones de afianzamiento por la aparición de cuevas, actualmente se estudia si precisamente la caída del muro de la vivienda y posteriormente el resto de estructura se debió precisamente a lo endeble del terreno y un exceso de excavación. Los alumnos del Colegio Motessori pueden volver el miércoles a las aulas con tranquilidad después de que se haya analizado la estructura del inmueble, que no sufre daño alguno.