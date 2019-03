El acento canario triunfa

Hablamos y nuestro acento forma parte de nuestra carta de presentación. Nuestra voz denota dulzura, cariño...y seducción según un portal de internet especializados en viajes. Los encuestados aseguran que el acento canario es el más sexy de todos los de la geografía insular. El 31% de los votos emitidos considera que los canarios levantamos pasiones hablando naturalemente.

Claro que también hay quien no está de acuerdo será por eso de que nadie es profeta en su tierra.

Y hay otros que lo tienen claro lo importante no es tanto de dónde se proceda sino cómo y qué se diga.

Y si no nos ponemos de acuerdo con lo de casa menos aún con las lenguas de fuera aunque hay quien claramente elige.

Y eso que dicen que el sexo y el amor hablan un idioma universal.