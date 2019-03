Una pirata es ya la pequeña reina del carnaval chicharrero

Aida es ya la reina infantil del carnaval de Tenerife. Entre las aspirantes había reinas en sus castillos, princesas en palacio, perlas marinas y hasta hadas18 candidatas dispuestas a luchar por el título Y a recorrer el mundo en busca del mejor diseño. Un traje que aunque no tiene límites para la creatividad. Sí los tiene en las medidas. A ellas antes de subir, últimos consejos porque no sólo cuenta la belleza del diseño Y sobre el escenario todo un derroche de simpatía. Sean o no reinas, este día, esta gala, les permite a todas viajar al mundo mágico de los sueños.