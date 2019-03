Los personajes fantásticos inundan el concurso de disfraces

La maligna Cruela de Vil se llevó el primer premio al mejor disfraz...Las Mamachicho lograron alzarse con el triunfo entre los grupos, no sólo por la fantasía, sino por el desparpajo que mostraron sobre el escenario. Anoche comprobamos que en el escenario del carnaval de cómic puede pasar de todo. Blancanieves se multiplica al ritmo de la canción de moda y la familia pica piedra al completo también demuestra que el baile es lo suyo. No faltaron los superhéroes, o más bien heroínas, como ellas, espectaculares con su baile. Porque aquí no sólo se compite con el disfraz sino también con el humor y si no vean a estas simpáticas señoras del campo.

No son profesionales de la costura, pero lo parecen, viendo el resultado de los disfraces. La imaginación al poder, es la clave para meterse al jurado en el bolsillo.Un buen disfraz asegura parte de la diversión en estas fiestas, el resto, las ganas y el espíritu carnavalero.