El disfraz más efímero

El maquillaje puede convertirse en una auténtica obra de arte. Anoche el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria premiaba el mejor maquillaje corporal. Se necesitan ocho horas de duro trabajo, para un resultado final que no va más allá de los tres minutos sobre el escenario.El color de la pintura de Frida Kahlo y la alegoría de la muerte al más puro estilo azteca le valió el primer premio de maquillaje corporal a esta criatura mitad hombre mitad ídolo mexicano.

No lo tuvieron nada fácil, sobre el escenario del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria desfilaron y bailaron seres marinos, aves del Caribe y hasta toreros, aunque en esta ocasión, el traje de luces no era más que una sutil capa de efímero maquillaje. Tras este espectáculo, hasta ocho horas de duro trabajo, sobre un lienzo, que nada tiene de lienzo. Tampoco parece muy cómodo el papel del modelo.