Un cura opina que el uso de preservativos fomenta la delincuencia

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya ha comenzado a repartir preservativos durante las fiestas de carnaval. A esta medida le ha salido una voz crítica que ha suscitado una auténtica polémica. El sacerdote Fernando Báez dice que el ayuntamiento fomenta de esta manera, las relaciones sexuales entre los jóvenes. Y no sólo eso, dice que es una licencia para delinquir.

Ya se sabe, en carnaval se da rienda suelta a los instintos. Por eso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria repartirá en estas fiestas 60.000 preservativos. Pero esta campaña de prevención sanitaria ha molestado a algunos. El sacerdote Fernando Báez no ha tenido piedad a la hora de criticar la medida. El popular sacerdote, conocido también por sus polémicas opiniones, considera que con el reparto de condones, el ayuntamiento da licencia para delinquir y de paso, busca una ventaja electoral.

Lo cierto es que los preservativos ya se están repartiendo desde este puesto con la intención de prevenir enfermedades y embarazos no deseados.