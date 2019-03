Colorido y mucho ritmo en el Coso del carnaval chicharrero

Es el último desfile de las candidatas, reinas y agrupaciones del carnaval por este año, por eso se vive tan intensamente. Durante más de 4 horas las comparsas bailan a ritmo de batucadas en el coso del carnaval de santa cruz de tenerife Y animan a un público hoy multitudinario y multinacionalFuturistas y nostálgicos del pasado conviven en un desfile en el que no falta el arteEs el único sitio donde un ejército de payasos o un batallón de ratones compiten con otro de soldados que libran su particular guerra. La fiesta no acaba hasta que no se va el sol y si alguno se cansa siempre puede ir en patines o incluso en guaguaNi eso importa en un día en el que todo está permitido y si es trasgresor mucho mejor porque empieza la cuaresma.