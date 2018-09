Las cinco noticias más importantes de este jueves 6 de septiembre

Iglesias, se muestra "optimista" tras su reunión con Sánchez: "Si hay acuerdos tendremos unos Presupuestos para 2019"

El líder de Podemos señala que cree que "hay buena sintonía" pero no quiere anunciar "intenciones", aunque ha anunciado que se bajará el IVA a los productos de primera necesidad y el de los autónomos, además de otras medidas de carácter social en las que ambos partidos están de acuerdo.

REEMPLAZO | Iglesias, se muestra "optimista" tras su reunión con Sánchez: "Si hay acuerdos tendremos unos Presupuestos para 2019" | REEMPLAZO | Iglesias, se muestra "optimista" tras su reunión con Sánchez: "Si hay acuerdos tendremos unos Presupuestos para 2019"

Generalitat y Gobierno pactan garantizar que el espacio público sea "neutral para todos"

Grande-Marlaska ha explicado que esta neutralidad pasa por trabajar para que el espacio público sea "para el encuentro y no monopolizado por nadie". Además ha anunciado que los Mossos d'Esquadra completarán antes de 30 días su plena integración en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

Santamaría no asiste al inicio de la primera reunión del PP del Congreso presidida por Casado

La exvicepresidenta del Gobierno quiere tener una conversación "tranquila" con Pablo Casado para hablar sobre su futuro y hasta que dicha conversación no tenga lugar no hará públicas sus intenciones.

Trump habla de "traición" tras un artículo de un alto cargo de EEUU que desvela una conjura interna para frenarle

Un "alto cargo" del Gobierno de Estados Unidos ha publicado de forma anónima un artículo de opinión en 'The New York Times' en el que revela una "resistencia" dentro de la Administración para frenar los impulsos del presidente, Donald Trump, en línea con lo que recoge el periodista Bob Woodward en su último libro y que cita fuentes internas. 'The New York Times' explica que ha decidido conservar el anonimato del firmante porque es una persona pública y su labor podría verse comprometida si sale a la luz su identidad.

Muere el actor Burt Reynolds a los 82 años

El actor, director y productor cinematográfico estadounidense Burt Reynolds murió a los 82 años en la localidad de Júpiter (Florida, EEUU). El protagonista de cintas como 'Deliverance-Defensa' (1972), 'Los caraduras' (1977) y 'Boogie Nights' (1997), por la que recibió una nominación al Oscar y recibió un Globo de Oro, falleció esta mañana en el Jupiter Medical Center, en el sur de Florida, explicó su representante, Erik Kritzer, al medio especializado The Hollywood Reporter.