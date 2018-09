Generalitat y Gobierno pactan garantizar que el espacio público sea "neutral para todos"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este jueves que ha pactado con la Generalitat trabajar juntos para que el espacio público en Cataluña "sea neutral para todos los ciudadanos", en alusión a la polémica por los lazos amarillos.

En rueda de prensa con el conseller de Interior, Miquel Buch, tras la Junta de Seguridad de Cataluña, ha precisado que esta neutralidad pasa por trabajar para que el espacio público sea "para el encuentro y no monopolizado por nadie", aunque no ha precisado medidas.

El ministro y el conseller han coincidido en que la responsabilidad recaerá en los Mossos -en colaboración con el Estado-, y Buch ha defendido que los lazos llevan ocho meses en el espacio público y solo han sido un problema este verano cuando a "alguien le ha interesado que sean un problema".

Los Mossos d'Esquadra completarán antes de 30 días su plena integración en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), donde dispondrán de la la presencia permanente de un agente, según han acordado el Gobierno y la Generalitat en la Junta de Seguridad de Cataluña.

En la reunión, el presidente de la Generalitat, Quim Torra; y el conseller de Interior, Miquel Buch; han acordado con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que los Mossos estén plenamente integrados en el CITCO una vez se resuelvan los problemas técnicos para permitir el intercambio de datos, proceso que se prevé culminar antes de 30 días, según han informado fuentes de ambos ejecutivos.

Además, también se ha decidido que un representante de los Mossos d'Esquadra se integre de forma permanente en el CITCO, para facilitar así la fluidez en el intercambio de datos sobre sospechosos de terrorismo y de crimen organizado.

La incorporación de los Mossos d'Esquadra como miembros de pleno derecho en CITCO era una histórica reivindicación del gobierno catalán, que se acordó en la reunión de la Junta de Seguridad celebrada en julio de 2017 -cuando el presidente de la Generalitat era Carles Puigdemont y el del Gobierno, Mariano Rajoy-, si bien aún no se había concretado.

Grande-Marlaskaha asegurado que no es "extraordinario" el envío de 600 antidisturbios de la Policía Nacional para reforzar la seguridad en Cataluña y los ha ofrecido para colaborar con los Mossos, si bien el conseller Buch ha replicado que no los necesitan. Marlaska ha pedido que no se genere "alarma" por el envío de refuerzos de la Policía Nacional a Cataluña los días previos a la Diada porque ejercerán sus funciones propias como la protección de edificios públicos del Estado y porque estarán disponibles por si los Mossos piden su "cooperación o auxilio".